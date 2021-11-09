美聯社記者問能否用英文回答 中國氣候特使：那你用中文
聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）目前正在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）舉行，已經將近2年沒踏出國門的中國國家主席習近平僅書面發表聲明，未出現在這場各國領導人皆現身的峰會當中。中國官媒《新華社》報導指出，日前一場COP26記者會發生了插曲，一名外媒記者希望中國氣候特使解振華以英文回答問題，被解振華反問「不如你用中文提問」，引發熱議。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2021-11-09 18:37:46
根據《新華社》報導，日前在COP26舉行的一場國際媒體記者會上，中國氣候特使解振華再用中文回答問題後，《美聯社》記者突然提問，「打擾一下，你能不能直接用英文回答問題？」現場隨即陷入沉默，解振華隨後笑著搖了搖頭，並對記者反問「那你拿中文問我問題不就完了？」解振華回答之後自己也笑了。報導描述，在現場隨即爆發出的大笑聲中，「《美聯社》記者垂下頭」。
報導指出，在後續問題中，美聯社記者又拋出一個「無稽之談」，向解振華提問「中國總是要反過來指責美國，說美國是歷史上最大的排放國。雖然拜登總統已經承認（這一點），但中國目前才是排放最大的國家，請問你如何評論？」
解振華對此付之一笑，並強調這個問題《巴黎協定》已經有明確結論，氣候變化、全球變暖的原因，主要是發達國家在工業化城鎮化過程中無序排放造成的歷史原因，因此《巴黎協定》要求發達國家帶頭減排，並應向發展中國家提供支助。解振華稱「中國仍處於發展階段，但是中國已經大大降低排放峰」，並指出發達國家人均排放的都比中國高得多。
此外，解振華還批評川普政府退出《巴黎協定》後，耽誤全球應對氣候變化多邊進程，「美國才應該趕緊追上來，與我們一起合作」。
報導指出，美國《有線電視新聞網》（CNN）緊接著提出一個「歪曲事實」的問題，指出「中國反對在本世紀內將全球溫度升幅控制在攝氏1.5度之內的目標，中國又會為應對全球變暖做出什麼實際的事情？」解振華隨即強調中國從不反對將溫度上升控制在攝氏1.5度之內。