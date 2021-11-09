台積電Q3現金股利2.75元　明年4月發放

台積電今（9）日召開董事會，決議核准配發 2021 年第3季之每股現金股利 2.75 元，預計明（2022）年4 月 14 日發放。同時核准資本預算約美金 90 億 3,644 萬元，約新台幣 2,394 億 6,484 萬元。
記者許家禎/台北報導
2021-11-09 18:47:03｜2021-11-09 18:47:26
台積電指出，決議核准配發 2021 年第3季之每股現金股利 2.75 元，其普通股配息基準日訂定為 2022 年3 月 22 日，除息交易日則為 2022 年 3 月 16 日，自 2022 年 3 月 18 日起至 3 月 22 日止，停止普通股股票過戶，並於 2022 年 4 月 14 日發放。
另外，董事會也核准資本預算約美金 90 億 3,644 萬元，約新台幣 2,394 億 6,484 萬元。內容包括1.建置及升級先進製程產能。2. 建置成熟及特殊製程產能。3. 建置先進封裝產能。4. 廠房興建、廠務設施工程及資本化租賃資產。5. 2022 年第一季研發資本預算與經常性資本預算。
台積電核准以不超過美金 21 億 2,340 萬元之股權投資於日本設立一由本公司為主要持股之子公司，以提供專業積體電路製造服務。並核准任命徐國晉先生為本公司 Integrated Interconnect & Packaging 組織副總經理，自民國 2021 年 11 月 9 日起生效。