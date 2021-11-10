為何敢吐槽丈母娘？黃鐙輝驚吐「付錢就可以了」

JET綜合台《大尋寶家》本週特邀來演技得到金鐘獎肯定的黃鐙輝和岳母萁媽一同到節目中鑑寶，他們帶來的寶物十分精彩，其中萁媽帶來的一件寶物跟前一段婚姻有關，因為要價不斐，特地帶來想知道真偽，黃鐙輝還指萁媽一看到錢就很有活力，連通告費都是自己收起來，但是稅金就是讓黃鐙輝來付，不過他也覺得有些長輩就算給再多錢，也不會跟你開玩笑，所以他認為算是自己的福氣，主持人丁靜怡很羨慕黃鐙輝與萁媽兩人如同朋友般的關係，認為女婿敢跟丈母娘吐槽的很少，黃鐙輝笑說：「很簡單啦！你付錢就可以了。」





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▲黃鐙輝（左）和萁媽互動逗趣。（圖／JET）

黃鐙輝很相信風水，這次帶來很多玉石類的寶物，他記得剛出道時，小甜甜送他一條風水魚，結果他一養之後，節目就被停，通告也都沒了，黃鐙輝心想：「奇怪，這不是風水魚嗎？」然後就上網去GOOGLE風水魚，結果資料說養金色的風水魚帶財，還說切記！不要養黑色，會「帶賽」，小甜甜送的剛好是黑色的，後來黃鐙輝不怎麼會養，魚就翻肚了，結果他馬上就接拍《艋舺》這部電影，丁靜怡笑說：「所以這個風水是讓你先摔，後大旺！」





除了信風水之外，也因為他的父親以前在做珠寶和玉石古董的買賣，把一家養大，後來因為身體不舒服就沒繼續做生意，那時候有很多東西沒有賣完，黃鐙輝都把它當作寶物留下來，他聽說白玉很厲害，所以就選了白玉手鐲來鑑價，沒想到萁媽馬上脫口而出：「這個不是丟在你床頭櫃那邊嗎？」黃鐙輝：「那不是丟在床頭櫃，是我珍藏的啦！」萁媽還補槍：「我覺得他爸爸的東西應該都不會很貴！」讓黃鐙輝哭笑不得，秦老闆卻回應：「這個手鐲其實是相當不錯的和闐玉耶！」讓黃鐙輝見狀大喊：「我的股票總算可以解套了！」笑翻眾人。





萁媽看起來樂觀，但其實婚姻路走得並不順，前夫之前生意要周轉，拿一條緬甸國花的玉項鍊來借錢，還連累到本來在銀行上班的兒子，讓萁媽氣呼呼說：「30年後還來騙我錢，拿這個寶物來跟我拿 一百 多萬！」黃鐙輝一聽連忙打斷說：「是跟你拿，但最後是來跟我拿錢，我才是苦主！」丁靜怡：「如果情已逝，還要捧 一百 多萬去借他，這很了不起！」





黃鐙輝認為萁媽雖然滿容易花錢跟闖禍，但是覺得她滿有福報的，黃鐙輝：「因為闖禍的後面都有人幫她擺平，比如說我！」還說不只是他，在外面手機或錢包遺失，立刻會有當地的警察找上門來問：「小姐你的手機是不是掉了？」萁媽還以為是警察要向她搭訕，結果當下才發現手機是真的不見，此外錢包掉過很多次，也都會有人馬上送到警察局，萁媽的東西都會失而復得，讓黃鐙輝覺得很神奇！





當萁媽被問到第一次看到黃鐙輝是什麼感想，黃鐙輝馬上回應：「她馬上罵髒話！」因為是先上車後補票，他自曝差點被萁媽殺了，還說萁媽表情充滿殺氣，但卻認為娶到了好老婆，回想起結婚時很窮沒錢買鑽戒，後來在民國一百年的時候，他覺得百年好合，想要補一個求婚給萁萁，就去跟郁方借了一顆1.5克拉的鑽戒，在跨年晚會的時候向老婆求婚，他認為郁方非常照顧他，因為這顆鑽戒要幾十萬，沒想到郁方卻對他說：「我先借你，你快去求婚！」





▲黃鐙輝帶來象徵他和萁萁愛情的玉鴛鴦，沒想到，秦老闆（左一）指該玉件故宮才有，要是真品，價格會在百萬以上。（圖／JET）

也因為郁方大力幫忙，讓黃鐙輝心中非常感謝她，這次黃鐙輝帶來了一對玉鴛鴦，就是象徵他和萁萁的愛情，沒想到秦老闆卻指出這個玉件在故宮才有，要是真品，價格會在百萬以上，讓萁媽當場起雞母皮，還說要回去找看看家裡還有沒有，讓丁靜怡忍不住問：「會不會下星期回家就看不到這對玉件了？」黃鐙輝認為不好說，也讓眾人期待鑑價出來的結果。（編輯：楊穎軒）



