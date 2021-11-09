看見新住民的話與畫！多元母語繪本開展文化對話

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新書發表會的開場由菲律賓籍旅臺自由藝術家馬力歐，以精湛的沙畫演繹套書中六繪本的故事，獲得現場來賓齊聲驚嘆。國立新竹生活美學館館長葉于正以致詞揭開活動序幕，表示文化部李永得部長推動文化平權的政策，是臺灣多元文化蓬勃發展的堅固基磐，也是現今國際間文化權的重要展現與議題。
本次出版《話畫看•心畫家－多元母語繪本創作集》的套書，不僅是多元文化培力的展現，也是對臺灣新住民及移工關懷與友誼交流的具體象徵。繪本的六個故事反映了六個的生命經驗，但這片土地上還有更多的故事，期待被聽見、被瞭解，以及被支持，希冀藉套書的出版打造文化對話的空間。
新書發表會由史璦琍（法國）、曾詩琴（馬來西亞）、盧玉滿（緬甸）3名繪本作者分別以母語朗讀自己的作品及分享創作經驗，讓與會來賓感受多元母語及繪本所傳達真摯的情感；而知名的繪本作家施政廷、許增巧以及陳盈帆亦是繪本培力課程指導老師，他們在致詞時分享指導繪本創作的經驗，以及學員創作繪本課程認真的姿態，並以繪本展現自我生命故事，不僅感動了自己，也開開展了眼界與力量。
套書指導顧問新竹縣兩河文化協會理事長吳聲淼及新竹市共讀推廣協會會長蔡明灑致詞表示，六本繪本是六個精彩的生命故事，更藉與國小學童共讀影片具體分享繪本的情感穿透力。新北市野柳國小張錦霞校長也表示，將以國立新竹生活美學館推廣新住民繪本經驗的感動力及感染力，深耕並推廣校園新住民教育文化。
為推廣《話畫看•心畫家－多元母語繪本創作集》予更多新住民、移工、新二代及關注多元母語及文化發展的組織團體，電子書版本亦於國立新竹生活美學館官網及網路電子書平台上架，以利民眾閱讀。