炒一盤台灣與東南亞的文化什錦！趣味展覽體驗異國文化
《四方報》報導，你知道，臺灣每十人就有一個人曾飛往東南亞國家旅行嗎？但在這些人當中，有多少人曾經走進東南亞的市場呢？由青年團隊《樂。斯屬》策劃的「肉噪販！炒一盤台灣與東南亞的在地文化什錦」活動於11月3日展開，並將持續至11月14日，邀請民眾用逛市場的輕鬆裝扮、踩著輕鬆的步伐，提著菜籃來碗獨一無二的「肉噪販」，品嚐一場東南亞與台灣的文化什錦。
記者李芷涵/綜合報導
2021-11-09 20:38:57
《樂。斯屬》從2017年成立開始，便以泰國北部山區華人村為據點，透過長達四年的田野蹲點，陪伴社區尋找在地創生及文史教育共存共榮的平衡。 因應疫情當前，團隊從今年五月開始召集東南亞各國的地方創生團隊，透過線上對談的形式交流疫情下的地方創生之道，及如何因應在地民情碰撞出不同的地方創生模式。
系列對談的成果最終集結成十一月份的展覽活動「肉噪販」，展區以菜市場的意象為主軸，結合來自馬來西亞、柬埔寨、泰國等地五個團隊和《樂。斯屬》團隊歷年成果，一共分為四大展區，透過互動式設計帶領觀眾用另類方式開啟身體感官，看見在地文化的特色。
展場各區設計以團隊過去田野經驗出發，帶領觀眾從頭認識自我，模擬田野的形式搜集故事，並結合《樂。斯屬》團隊開發的實境解謎遊戲「異域歷險記」，在展場內打造出「異域」模擬場景，讓觀眾宛如置身其境，感受泰北山區華人村的生活樣貌。
觀眾在展區內搜集到的各式故事，最終可以兌換為一個個文史料理包，藉此讓觀眾理解在文史資料轉譯的過程中，自身感官經驗和敘述世界的方式，才是讓我們更加靠近在地的關鍵因素。《樂。斯屬》團隊和來自東南亞各國的在地創生組織在社區看見在地文化的珍貴，同時也盼能透過展覽傳達給每一位觀眾。