「越南會比台灣進步？」　桃市議員刪都發局考察預算

《四方報》報導，桃園市議會昨（8）日起開始進行預算審查，其中在審查都發局預算時，針對都發局明年擬編列46萬元預算到越南考察，市議員黃婉如質疑「越南城市發展會比台灣進步嗎？」，主張刪除該預算，最後以12席贊成、11席反對表決通過。對此，都發局長盧維屏表示，不要把東南亞國家當作落後國家，尤其越南近年來快速發展，值得桃園市產業園區考察借鏡。
記者李芷涵/綜合報導
2021-11-09 20:36:04
在8日的預算審議質詢中，針對都發局規劃46萬元越南考察預算，市議員黃婉如提出動議主張刪除該筆預算，理由是疫情下不適合出國考察，再加上她認為出國考察應該去比台灣更進步的地方，質疑「越南城市發展會比台灣進步嗎？」。
議員林俐玲則主張擱置，認為越南是進步中國家，而且人口非常多，就連越南台商都建議台灣官員可以過來參觀考察，因此主張先行擱置，待都發局將資料準備齊全送交議會再行討論。議員黃景熙也表示，就是不知道越南有沒有比較好才要去考察，更表示自己30年前去越南時就發現對方城市道路規劃做得很好，值得台灣觀摩。他並指出，若真的覺得越南不行，也不應刪除出國考察的預算，只要做文字修飾，更改規劃前往的國家即可。
最後，主席進行表決，擱置案11席贊成、12席反對未成案，隨後進行刪除預算表決，12席贊成、11席反對，預算刪除通過。據悉，該考察行程原本預計派出7人前往越南5天，都發局長盧維屏表示，越南在疫情期間經濟逆勢成長，實力不可小覷，強調「不要把東南亞國家當作落後國家」。