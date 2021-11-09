59.4萬劑AZ疫苗將到期 陳時中：不會規劃失聯移工接種
《四方報》報導，我國自購的59.4萬劑AZ疫苗於7日抵台，但效期卻僅到11月底，考慮到檢驗封緘需7天，最快要到15日才可開始接種，意味著僅有約兩週時間就要把疫苗打完。然而國內疫情趨緩、民眾打氣漸冷，為促進民眾施打，指揮中心已宣布開放醫院讓民眾到院直接施打AZ疫苗，但表示目前不會規劃專案讓失聯移工施打。
記者李芷涵/綜合報導
2021-11-09 20:31:21
綜合媒體報導，為促進民眾AZ疫苗施打率，指揮中心已經宣佈開放醫療院所給民眾「隨到隨打」，免透過疫苗預約平台登記。此外，指揮中心也宣布縮短AZ疫苗一劑與二劑之間的間隔期從10週至8週，並鬆口表示有考慮再向下放寬到6至8週，希望民眾儘早接種到疫苗。
截至11月8日，我國疫苗一劑施打率已經超過76%，二劑施打率也超過39%，隨著國內疫情逐漸獲得控制，疫苗也不如先前短缺，再加上部分民眾擔憂疫苗副作用，讓打氣漸冷。面對即將開始施打的這批59.4萬劑AZ即期疫苗，日前有媒體詢問衛福部長陳時中，是否會將打不完的即期AZ疫苗規劃給失聯移工接種，陳時中則表示，目前不會採取專案給無合法身份的逃逸移工接種。
今年疫情升溫後，我國鼓勵失聯移工接受採檢，並承諾將不會予以遣返，但針對是否應規劃失聯移工施打疫苗的討論社會目前尚無共識。今年中旬，台北某醫院發生失聯外籍看護染疫事件，為防止失聯移工因無法掌握其行蹤而成為防疫上無法管控的黑數，台北市長柯文哲呼籲指揮中心規劃專案幫失聯移工施打疫苗，民間人權團體也對此表示歡迎，但目前仍無開放施行。