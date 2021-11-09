iPhone「隱藏功能」曝光！果粉一用驚：拿了6年完全不知
近年來路上人手一支智慧型手機的情景見怪不怪，不少科技大廠更是逐年推出新機，希望能藉此吸引消費者目光。對此，就有一名使用iPhone 6年之久的女網友透露，意外發現iPhone的隱藏功能，貼文一出，便掀起果粉們討論。
編輯中心/綜合報導
2021-11-09 20:25:36
原PO於臉書社團《爆系知識家》上貼出一張手機截圖，只見照片中下方處除了有照片、Apple Store等內建APP，還有Google地圖等APP圖示。對此，原PO便好奇詢問，「有人知道這是什麼功能嗎？拿了6年iphone完全不知道這是什麼，感謝回答」。
問題曝光後，隨即有內行人解答用途，「你可以透過訊息分享給朋友下方那些應用程式的一些內容，好比說emoji 圖案、表情，可以錄音、錄影給對方看，或是分享apple music的音樂給對方，其實你動手點一點就知道可以幹嘛了，建議傳給同樣使用iPhone的對象」。
據了解，IOS用戶可在iPhone、iPad或iPod touch上使用「訊息」APP來傳送訊息，而訊息會以iMessage或SMS/MMS傳送。其中iMessages是透過Wi-Fi或行動數據網路，傳送文字、照片或影片，而這些訊息一律加密，並以藍色文字泡泡顯示。倘若用戶想要開啟或關閉iMessage，可前往設定找尋「訊息」設定。（編輯：陳雅雲）