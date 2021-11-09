歡迎台積電投資高雄　市府緊緊緊總動員推動城市轉型

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陳其邁提到，過去在行政院擔任副院長期間便負責大A+計畫（領航企業研發深耕計畫）等國家產業政策，在國際供應鏈重組當下，吸引國際大廠來台投資，打造台灣成為高階製造中心；上任市長後，提出南方科技廊帶的構想，首要目標便是佈局高雄產業鏈及訂定產業轉型方針，打造高雄成為最重要的半導體產業聚落。
陳其邁強調，台積電投資高雄，不僅是城市關鍵的產業佈局，也是半導體Ｓ廊帶最重要的一塊拼圖，市府將繼續積極招商，城市與產業轉型的腳步不會停止，市府團隊只有一個目標，就是希望讓廠商看到高雄優良的投資條件、感受到市府的效率及決心。
經發局長廖泰翔說明，市府就雙方互信基礎，展現「緊緊緊」的超高效率，也讓廠商看到高雄市政府的積極態度，原本高煉廠的整治預計要花17年才能完成，但市府跨局處總動員且多線齊發，相關行政程序並進，讓相關行政效率大幅提高，規劃於明年交地設廠，並以完整配套規劃做好築巢引鳳的準備。
高市府指出，搭配周邊封測大廠日月光、華邦電、穩懋等，讓楠梓成為科技新聚落樞紐，往北與南科、路科及橋科結合為新興半導體製造聚落，往南與仁武、大社、林園、小港等半導體材料與石化聚落，整體串聯成南部半導體S廊帶；台積電的進駐不僅代表半導體產業聚落已在高雄成型，也象徵高雄產業正持續朝向高值化與深化產業發展，也期待在南部半導體Ｓ廊帶的帶動之下，為高雄創造更多就業機會，加速城市與產業轉型。