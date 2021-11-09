前國民黨部掛綠公投看板　藍議員換看板反制

四大公投即將在下月登場，藍綠陣營將公投視為2022選舉前哨戰，雙方從街頭宣講燒到看板宣傳戰，昨日民進黨鳳山區市議員擬參選人蘇致榮將看板地點直接掛在國民黨前鳳山的市黨部門口，引發民眾關注，而下方仍有看板的國民黨市議員李雅靜今下午突更換看板，更換成「不要聽他們鬼扯」的新看板，火藥味十足。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-11-09 21:26:16
據了解，國民黨去年拍賣這棟位於鳳山區精華地段、前高雄縣黨部大樓，歷經8次拍賣後，最終以2384萬6000元售出；李雅靜陣營指出，綠營鑽國民黨黨產遭變賣之空，將看板高掛在國民黨原鳳山區黨部，而這棟建築物門面的柱子上仍掛有國民黨市議員李雅靜的人像宣傳看板，為反制民進黨看板，李雅靜今下午突更換看板，將「與您一起創造我們的在地幸福」舊有看板，更換成「不要聽他們鬼扯」的新看板，並標上箭頭指向綠營看板，雙方看板火藥味十足。
「很明顯的吃豆腐」，國民黨市議員李雅靜表示，黨部不動產既然已標售出，該棟建築物已經屬於私人產業，與國民黨已無任何關係，但該棟建物尚未改建，國民黨黨徽依然高懸在該棟建物上方，綠營這些人卻甘願在國民黨黨徽底下高掛看板「違逆民意」，李雅靜說只能尊重。
對此，民進黨蘇致榮則四問李雅靜，第一：核廢料朱立倫主席不要，那請問李雅靜議員，核廢料放妳家，妳要不要；第二：南電北送，長期由高雄市民承擔空氣汙染，遷建三接高雄必須加重承擔500萬噸燃煤，李雅靜議員，請問妳要不要；第三：朱立倫主席吃美牛，反美豬，一樣的標準為什麼吃美牛，反美豬？李雅靜議員，你就這麼雙標嗎；第四：操弄公投亂選舉，2018公投綁大選，排隊開票到12點，勞民傷財干擾民主發展，請問李雅靜議員你要不要？
蘇致榮籲國民黨，不要再當中國的內應，四個公投案已被國民黨完全操作成政治公投了。為了台灣的發展，不能再容許這種拿台灣前途開玩笑的政黨，呼籲大家一起站出來， 12月18日一起投下不同意票，「四個不同意，讓台灣更有力」，「四個不同意，讓中國維尼生氣氣」。