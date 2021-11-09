台積電投資高雄！管碧玲抖出內幕：從「漫不經心」大逆轉
台積電今（9）晚證實，將在高雄設立7奈米、28奈米製程的晶圓廠，預計2022年動工、2024年量產，高雄市長陳其邁也立即在臉書發文表示歡迎。對此，立法委員管碧玲抖出台積電到高雄幕後不為人知的經過，透露台積電一開始對於落腳高雄並沒有很積極，出席招商會議時還「漫不經心」，之後才局勢逆轉。
編輯中心/綜合報導
2021-11-09 22:09:55
對於台積電在高雄設廠，高雄市長陳其邁強調，「台積電投資高雄，不僅是城市關鍵的產業佈局，也是半導體Ｓ廊帶最重要的一塊拼圖。代表半導體產業聚落已在高雄成型，也象徵高雄產業正持續朝向高值化與深化產業發展。也期待在南部半導體Ｓ廊帶的帶動之下，為高雄創造更多就業機會，加速城市與產業轉型。」
而民進黨的立法委員管碧玲也抖出內幕，指出由於全世界都在爭取台積電，高雄確實不是台積電一開始「就放在心頭的選擇」。管碧玲透露，「台積電初期對高雄的印象是：高雄缺水、缺電、缺土地。」所以一開始去參加高雄的招商會議時，「台積電出席的人有的還『漫不經心，一邊吃東西一邊聽』」。
但是高雄市政府展現決心與魄力，把中油土地整治的責任攬過來，讓整治時間表大幅提前；其他各項投資的配合條件也一一滿足。管碧玲表示，「我幕後所了解的是：台積電『嚇到了』！」高雄市府的行政效率、積極度，讓局勢剎那間逆轉，開始變成台積電積極接觸高雄，最後終於迅速敲定投資計劃。
管碧玲最後將台積電落腳高雄歸功於陳其邁的領導能力，直呼「市府招商成功！辛苦了！很多官員，晚上一定興奮、驕傲到睡不著覺了！」（編輯：倪浩軒）