18歲時曾奪下泰國選美冠軍 昔日甜姐兒15年後有驚人轉變
泰國喜劇愛情電影《我們的限時約定》（Go Away Mr. Tumor）除了找來超高人氣的泰國甜心女主角Min塔娜莫迪里（Phichaya Watthanamontri）合體經典恐怖片《鬼影》男主角阿南達艾華靈漢（Ananda Everingham）共譜酸甜戀曲之外，女主角閨密五人幫的友情更是讓人感動，除了集體為帕朵報復渣男、一起追愛暖男醫生、更陪伴女主角剃光頭對抗癌症。其中飾演閨密之一的泰國選美冠軍拉拉娜宮圖蘭寧更是粉絲熱烈討論的話題之一。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-11-10 00:11:03
《我們的限時約定》女主角帕朵雖然遭遇生活上的各種慘事，幸好還有閨密挺自己到底，不離不棄相伴在身邊，每一位閨密都有不同的面貌，給予不同的生活能量，真實刻畫出現實中的友情面貌。帕朵的四位閨密中，有時尚網美、有貼心gay密、也有在醫院一起戰勝病魔的好友，還有一位重量級閨密，飾演業餘拳擊手的帥氣姊妹，由33歲的拉拉娜宮圖蘭寧（Lalana Kongtoranin）擔綱，她曾是2006泰國小姐選美冠軍，並且也是一名非常厲害的醫生，還會說日文。拉拉娜宮圖蘭寧近年來一改過去甜美的造型，選擇以短髮亮相，不但泰國最帥最潮的女星，IG還擁有百萬粉絲。
身兼編導的索姆其為圖雅尼特（Somkiat Wituranit）透露五位演員即使不認識彼此，但初次合作的火花令人相當驚艷，導演說：「五位演員初次見面讀本時，很快就打成一片，大家讀到最後甚至還一起哭著讀劇本，深深被劇本感動，就連我也跟著演員們一起哭，拍攝電影時，也進行的相當順利，所有演員與工作人員皆默契十足地完美呈現大家最好的樣子。」女主角Min分享：「雖然在拍攝電影之前五人完全不認識，但我們很快就像認識多年的朋友，連在拍攝現場的打鬧都像電影中的情節一樣，大家的個性也都很貼近現實生活，最後我們都變成超級好朋友了呢！」