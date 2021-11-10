巷仔內／韓國「尿素之亂」　凸顯過度依賴中國的致命影響

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尿素除了做為化肥之外還有多種工業用途，同時也是柴油車淨化廢氣的重要物質，大型混凝土攪拌車啟動也必須用到尿素溶液。
中國管制尿素出口 韓國大受衝擊
韓國政府數據顯示，截至8月，韓國登記的機動車輛當中有40%使用柴油引擎。因韓國於2015年強制規定所有柴油車必須使用尿素控制廢氣排放，尿素短缺將對韓國國內柴油車運行造成重大影響。
不過韓國所使用的尿素嚴重仰賴中國出口，根據韓國產業通商資源部數據顯示，在今年1月至9月期間，多達97%尿素來自中國，較前一年增加約8%。
韓國工業用尿素價格自2020年10月起上漲超過8成，今年9月漲至每公噸483美元（約台幣1萬3400元）。韓國媒體報導指出，過去車用尿素10公升要價1萬韓元（約台幣235元），但中國公告進行出口管制後，目前在中古購物網的價格已經飆升到12萬韓元（約台幣2815元）。價格飆漲了超過10倍，更發生了超過40起詐騙案件。
加油站紛紛掛上了「尿素售罄」的告示牌，有柴油車經銷商憂心表示，民眾無法開車出遊倒還好，但如果是貨櫃車、消防車和救護車因尿素短缺而停駛，勢必會衝擊韓國社會。「大車得消耗更多尿素，如果短缺情況持續惡化，全國柴油消耗量可能會減少。」
另外一方面，物流運輸業狀況也不樂觀，運輸業者指出，在尿素短缺情況下，不僅首都圈，連非首都圈的配送車隊都會受到影響。有零售業者表示，已經有部分供貨商提高蔬菜運費，若持續一個月以上，漲幅可能會反映在零售價格上。
韓國水泥攪拌車行業相關人士透露，雖然短期內不會受到供應短缺影響，但若持續缺貨，水泥等建材等建材恐被迫中斷。目前已經有部分大型公司以每桶10萬韓元（約台幣2350元）高價購入尿素溶液，若情況持續到12月，可能將實際影響建材輸送，造成施工延宕。有建築業者預測，這波尿素荒可能會持續到明年2月，也正就目前情況制定應對措施。
在尿素短缺影響之下，韓國貨運公會「韓國貨物連帶本部」指出，車用尿素溶液短缺而價格上漲，成本負擔轉嫁至勞工上，而韓國國土交通部也消極不處理強制營運問題，因此本月底將會展開罷工。
尿素之亂大鬧韓國 青瓦台急應對
眼看尿素供應吃緊問題影響逐漸擴大，韓國總統府發言人朴洙賢（Park Soo-hyun）發出聲明，青瓦台已經成立特別小組，將國內原料、零組件、設備供應短缺應對機制，與經濟、外交應對機制結合，與國內產業界合作同時也與中國等尿素供應國進行外交協商。
韓國政府宣布將派出軍機前往澳洲，緊急進口2.7萬公升的尿素溶液之外，更指出下周起將從越南進口200噸的尿素，該份量可以生產出65萬公升的車用尿素溶液。目前韓國政府也正與包括越南在內的10多個國家進行磋商，討論追加進口1萬噸尿素。若協商成功，將能確保韓國國內1個月半左右的使用量。
由於海外進口問題尚無有效解決方案，韓國政府也正在討論將軍隊的部分儲備量借給民間。根據了解，協商中的尿素量將有200噸，是韓國政府從澳洲進口量的10倍，不過有人指出，為應對非常時期而釋放軍隊庫存物資是不合適的，另《韓聯社》報導，韓國民間每月車用尿素需求量高達2萬噸，即使軍方釋出儲備量，也只是杯水車薪，屆時也只能釋出給必要產業優先使用。
韓國政府更聯合環境部、產業通商資源部、公正交易委員會，國稅廳、海關等部門組建執法小組，對全國73家企業展開檢查行動。成立首日，就發現民間尿素進口商擁有多達3000噸的尿素，其中工業用尿素1000噸，車用尿素原料2000噸。韓國政府宣佈一部份用於生產車用尿素溶液，預計本週會投放到市場。
韓國尿素短缺危機 中國允諾協助解決
韓國總統文在寅9日主持國務會議時強調，目前的當務之急是緊急調動公部門的儲備量以實現穩定供給，政府正動用一切外交力量來確保海外尿素貨源，請國民不用過度驚慌。
除了另尋購買管道，韓國外交部也持續與北京當局談判，要求加快審議先前已提出申請的7000萬噸尿素出關前審查，若成功出口至韓國，其數量相當於可供韓國使用35天的車用尿素溶液。
中國駐韓國大使邢海明針對尿素短缺問題表示，將從中方層面努力解決這一問題，並且強調，中國的化肥產品出口監管措施「不針對任何國家」。中國外交部9日時也以書面形式進行回應，稱中方重視韓方需求，正積極與韓方協商解決。
面對這一次尿素短缺危機，韓國主要尿素供應商的高階主管表示，韓國對中國的依賴太深，要讓供應多元化並非易事。「雖然10月已經和俄羅斯簽約，但還得等到明年1月才能開始供應，且僅只有中國供應量的10%。」他進一步表示，目前韓國國內的尿素存貨恐怕將在11月之後就會耗盡。