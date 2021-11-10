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《慾望城市》帶夯腋下包！5款進階版 「半月包」秋冬必收

▲自從《慾望城市》帶夯腋下包後，隨著續集拍攝，復古時尚手袋又攻佔時尚界，5款進階版 「半月包」秋冬必收。（圖／翻攝自各品牌官網）
▲自從《慾望城市》帶夯腋下包後，隨著續集拍攝，復古時尚手袋又攻佔時尚界，5款進階版 「半月包」秋冬必收。（圖／翻攝自各品牌官網）

文/閨蜜旅帶購

2021-11-10 10:42:47

從去年就紅到現在復古時尚腋下包，有別於以往長型或方形的款式，今年各大品牌持續推出包身圓潤像旋月的半月腋下包，揹起來更舒適，外出隨意拎著或一肩揹起都超率性，時尚圈瘋搶的IT包究竟有哪些呢？這股風潮不跟說不過去！

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▲Cleo半月包。（圖／翻攝自PRADA官網）
▲Cleo半月包。（圖／翻攝自PRADA官網）
1. PRADA / Cleo半月包
官網定價：NT$72,000元

PRADA這款包款在2021春夏亮相後就造成話題，重新演繹出90年代復古的經典風格，採用富有質感的拋光小牛皮，搭配經典的三角品牌裝飾，側面的弧型線條和圓潤的底部，展現出精緻的工藝設計，經典半月型完美露出優雅的魅力，色系上也有多種選擇，百搭的黑白兩色或是鮮豔的黃色，都是很好穿搭的顏色，PRADA還推出了翻蓋式的Cleo包款喔。

▲KISS SIMAL PURSE小款親親包。（圖／翻攝自Chloé官網）
▲KISS SIMAL PURSE小款親親包。（圖／翻攝自Chloé官網）
2. Chloé / KISS SIMAL PURSE小款親親包
官網定價：US$1,553元

跟PRADA Cleo包一同在2021春夏登場，半月包爆款這顆也不得不介紹，超獨特的造型靈感設計，來自於品牌的TRUDIE系列唇形珠寶，流線型金屬握把超搶眼，皮革選用輕盈的柔軟小牛皮，一樣圓潤的半月包身，拎在手上小巧可愛，色系上有四種可選擇，也有可拆式的長背帶可以做替換喔。

▲LE 5 À 7復古腋下包。（圖／翻攝自SAINT LAURENT官網）
▲LE 5 À 7復古腋下包。（圖／翻攝自SAINT LAURENT官網）
3. SAINT LAURENT / LE 5 À 7復古腋下包
官網定價：NT$59,200元

SAINT LAURENT的LE 5 À 7復古腋下包，是這次腋下包款裡屬於長型的包身設計，共有光滑小牛皮、鱷魚紋壓花亮面皮革與啞光蟒蛇皮等三種材質，簡約的輪廓搭上耀眼的品牌金屬飾品，只要輕輕拉開L字母就能打開包，細節上精緻不馬虎，無論上班還是約會，穿搭在身上就是非常吸睛的配件，時尚程度大大提升，BLACKPINK的Rosé、昆凌及木村光希等也都紛紛揹上這款IT包！

▲STRAP AVA BAG手袋。（圖／翻攝自CELINE官網）
▲STRAP AVA BAG手袋。（圖／翻攝自CELINE官網）
4. CELINE / STRAP AVA BAG手袋
官網定價：NT$64,000元

AVA BAG為CELINE品牌經典設計的半月包系列，自從BLACKPINK的Lisa揹上TRIOMPHE系列的老花半月包後，AVA BAG再度成為秒殺包，流線的圓弧設計加上加厚的側邊，這款包的容量比起其它小包，實用性著實提升一些，有別於原本柔和優雅的設計， STRAP款在背帶設計更多了金屬扣環的率性風格，非常推薦黑色與焦糖色的撞色包款，適合穿搭風格較有個性的女孩。

▲Jackie 1961 small shoulder手袋。（圖／翻攝自GUCCI官網）
▲Jackie 1961 small shoulder手袋。（圖／翻攝自GUCCI官網）
5. GUCCI / Jackie 1961 small shoulder手袋
官網定價：HK$17,700元

GUCCI超經典的JACKIE 1961系列，一直都以半月弧形的包身設計聞名，2020秋冬重新推出後，這款包就一直是女星的最愛，延續流線包型輪廓與管狀彈簧鎖扣環，在外觀的設計上更多了不同尺寸和材質的選擇，像是IU揹的經典紅綠織帶老花帆布系列，或是浪漫的馬卡龍皮革款式，都能展現出不同的女人味。

本文出自閨蜜旅代購

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