超殺雙11手搖飲優惠懶人包　買1送1、免費加料到滿杯

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春陽茶事推出超澎湃滿料系新品「福滿鮮奶茶」，把人氣餡料「波霸珍珠、手作嫩仙草和布丁」全部加進去，咀嚼控一定不能錯過！限時11月11日當天「指定飲品買1送1」，至全台任一門市現場購買指定新品「福滿鮮奶茶」，即可免費再喝「中杯蜜香紅茶」1杯。不限購買組數；第三方平台及外送除外；須一次領取完畢。
春芳號：指定飲品免費加料
春芳號推出趣味橫生的「爆打檸檬茶」，依照豬隊友、慣老闆、渣男等三種讓人恨得牙癢癢的等級，區分為三種不同酸度。即日起至12月31日前，購買暴打檸檬茶，可享受混搭加料加到滿杯都免費！珍珠、椰果、愛玉等配料通通都可以加到裝滿為止。
初韻：全品項第二杯只要11元
奶蓋鮮果茶專家「初韻TrueWin」祭出超狂優惠，只要在現場出示追蹤初韻TrueWin官方粉絲團或IG的畫面，全台門市全品項第二杯只要$11元！獨家芝士雲頂系列，與基隆超過60年的老店泉利米香合作，IG洗版的雲頂奶蓋楊枝甘露或超人氣濃厚大甲芋頭鮮乳，趁優惠一次喝爆。
舒油頭：指定飲品第二杯11元
將於11月11日當天祭出限時1天「指定飲品第二杯11元」優惠活動，凡來店購買大杯「決對植愛你烏龍奶茶」，即可享第二杯11元優惠。
& TEA：指定飲品第二杯11元
搭配法國頂級鹽之花與台灣在地酸甜柚子，打造「海鹽柚香四季、桂花柚香四季及蜜蘋柚香四季」三款秋季限定柚子調飲。於11月11日當日，追蹤官方IG可享：購買海鹽柚香四季可享有第二杯11元優惠；而11月22日購買蜜蘋柚香、桂花柚香可享同品項第二杯只要22元的優惠。
不要對我尖叫：指定飲品買大送大（限定前111名）
11月11日當天，全台門市消費限定前111名，可享指定飲品：四季春茶、桂花紅茶、蜂蜜烏龍、冬瓜菊花、洛神蜂蜜菊花同品項「買大送大」優惠。（此活動僅供現場，配料另計，一人限定購買一組。自取、外送、外送平台不適宜此活動。）
伊莉莎白紅茶書房：指定飲品優惠2杯59元
11月11日祭出限時1天，「伊莉美人蜜茶+日不落宮廷拿鐵2杯59元喝」兩杯合購限定優惠。
大苑子：指定品項持APP優惠券折抵11元
大苑子20週年今（10）日推出以HPP冷⾼壓技術研發的「六顆柳丁汁」新品，並同步開放大苑子APP優惠專區，人人都可以領取1111限定，指定品項折抵11元的優惠券。指定品項為許慶良芋頭鮮奶、鮮搾葡萄柚綠、許慶良宇治金時鮮奶酪，於11/11當日持券至門市兌換，即可享有1111限定獨家優惠價。（11/10(三)11:11開放領取，數量有限領完為止。領取方式：下載大苑子APP-首頁-優惠專區-活動優惠訊息-領取優惠券。）