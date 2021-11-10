旱溪、大慶夜市美食活動 歡迎民眾消費、拿現金抽好宅

搶搭臺中購物節熱潮，台中市經發局與旱溪、大慶夜市合作，即日起至14日舉辦夜市美食優惠活動，民眾迺夜市出示2021臺中購物節APP，即可獲得30元現金抵用券，總計將發放2500張，數量有限、兌換要快，消費記得索取收據登錄，一樣能參加台中購物節拿現金抽千萬好宅，好康好好。





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經發局表示，旱溪夜市為東區傳統老夜市，夜市美食名聞遐邇，為維護食安及環境衛生品質，夜市積極參與市府輔導措施，是第一個獲得本市衛生模範夜市殊榮的夜市外，109年度參與經濟部優良市集及樂活名攤評核，還獲得「三星優良市集」，並爭取到24攤3星及35攤2星樂活名攤佳績。





至於大慶夜市又稱「小旱溪夜市」，由旱溪夜市原班團隊經營開發，成立之初即積極配合市府各項政策，並針對夜市人潮衍生的交通壅塞、車輛違停、環境整潔、空氣及噪音汙染等問題落實改善，是本市首座環保夜市，獲得當地住戶高度支持。109年首度參加經濟部優良市集及樂活名攤評核，也獲得「三星優良市集」與「典範市集」殊榮，並有獲得21攤3星及60攤2星樂活名攤佳績，成果豐碩。





本次夜市美食優惠活動期間，兩邊夜市都會有工作人員於夜市出入口發送現金抵用券，民眾只要出示2021臺中購物節APP下載證明，就可以領取30元抵用券，憑券即可跟攤商兌換使用。現場還備有抽獎助興，獎品豐富，中獎名單將會公布在經發局粉絲專頁。





旱溪夜市和大慶夜市屬於本次臺中購物節優惠店家，活動期間消費金額享三倍累計，等於消費滿167元，就可以獲得一組抽獎序號，經發局提醒民眾，消費後記得向攤商索取收據，並掃描優惠店家QR code登錄消費金額，一樣能參加購物節「天天抽現金」及壓軸抽「千萬好宅」活動。



