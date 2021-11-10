航運股撐盤！台股開紅後平盤震盪 台積電開平走高後翻黑
美股4大指數收黑，台股今（10）日早盤開紅後呈現盤整、漲跌互見格局，不過，航運股表現強勢，一度上漲逾1%，目前漲幅收斂，而確定在高雄設立晶圓廠的台積電，今日股價開平後一度走揚來到612元，隨後又翻黑下探610元，目前在平盤之下震盪。
記者顏真真/台北報導
2021-11-10 10:00:59｜2021-11-10 10:01:18
在投資人獲利了結及對通貨膨脹的憂慮，美股連日創新高後收黑，其中道瓊工業指數下跌112.24點，跌0.31%，以36319.98點作收；標普500指數下滑16.45點，跌幅0.35%，收在4685.25點；那斯達克指數下挫95.82點，跌0.60%，收15886.54點；費城半導體指數挫跌2.762點，跌0.07%，收3800.568點。
台股今日早盤則呈現盤整格局，以17549.09點、上漲7.73點開出後，即在平盤上下游走，高低點相差不到50點，不過，航運股表現仍相對強勢，一度漲逾1%，其中貨櫃三雄盤中漲幅也一度超過1.6%，航空的華航更漲逾3%，長榮航也有1%以上的漲幅，目前貨櫃三雄漲幅收斂至0.5%左右，長榮航則翻黑跌逾1%，華航在平盤之上震盪。
至於電子權值股表現，昨日宣布將在高雄設立晶圓廠的台積電，今日早盤股價表現偏弱，以611元平盤開出後，一度上漲來到612元，隨後翻黑，在平盤之下震盪，目前最低探610元，聯電開紅後也也拉回至平盤震盪，聯發科目前則跌逾1%，而鴻海則也在平盤震盪。