中國疫情遍及20省！四川出現1傳13 黑龍江懸賞44萬溯源
中國10月中旬爆發了新一輪的新冠疫情，至今已蔓延超過中國過半省份，中國國家衛健委10日通報，新增本土新冠肺炎確診者39例，另有25例本土無症狀者，總共日增64例本土感染者。而日前本土病例中，四川成都疑似出現一口氣傳染13人的「超級傳播者」，只因置身同一空間就擴散疫情，鄰近俄羅斯的黑龍江省黑河市則佔了7宗，當局更祭出10萬人民幣（約新台幣44萬元）要求民眾提供病毒溯源相關消息。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-11-10 10:03:14｜2021-11-10 11:31:31
中國國家衛生健康委員會指出，過去一個星期來到新一輪的疫情高峰，每天新增本土病例在23至59例之間，已有20個省、市淪陷，而病例主要分布在河北、黑龍江、四川等地，境內高風險區增至七個，中風險區增至八十一個。北京當局要求的「清零」政策備受挑戰。
其中四川成都因疑似出現「超級傳播者」而備受關注，在23名確診者當中，有12人是該名確診者的密切接觸者，包括有4位家人（妻子、女兒、岳父母）、4位同事、4名同棟樓的鄰居，再加上一名無症狀感染的同棟樓鄰居，形成「一傳十三」的傳播現象，當局指出部分患者並無交集，但如電梯等公共空間檢測出病毒陽性樣本，且此波疫情與源自「自助旅行團」的西北疫情有軌跡重疊，同屬Delta變種病毒株。
此外，由於中國採嚴厲的「清零」政策，各地持續進行強制隔離、檢測等手段，黑龍江省黑河市9日為釐清疫情源頭傳播鏈，懸賞10萬人民幣並稱要打一場「疫情防控的人民戰爭」，也因與俄羅斯接壤，當局特別點出走私、非法狩獵、跨境捕魚等案例應立即通報，網購進口商品也該消毒後送往檢測而對故意隱瞞、拒絕提供真實情況導致影響溯源工作者，將可依據相關法律法規和防疫規定嚴重查處。
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