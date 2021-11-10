美參議員康寧搭海軍專機來台 曾烏龍稱台灣有3萬美軍
美國參眾議員昨日晚間搭乘海軍C-40A行政專機抵台訪問，訪台成員包括德州參議員約翰．康寧（John cornyn）、猶他州參議員麥克．李（Mike Lee）等人。其中，康寧曾在8月於推特發文稱台灣有3萬美軍，比駐韓美軍2萬8000人還多。
記者呂炯昌／台北報導
2021-11-10 10:37:20｜2021-11-10 11:09:05
康寧曾在8月17日在推特上用極簡單的列表方式註記，標題是「美國軍隊今天在」(US Troops today In)，底下列出韓國2萬8000人、德國3萬5486人、日本5萬人、台灣3萬人、非洲7000人，最後寫下阿富汗(1、2個月前)2500人。對此，我國國防部低調回應訊息有誤，不予證實。
康寧稱台灣有3萬美軍雖然立即刪文滅火，但仍引起中國官媒《環球時報》批判，直言若康寧所言屬實，相信中國會立刻動用《反分裂國家法》，以戰爭方式消滅、驅逐在台灣的美國軍隊，同時以武力收復台灣。不過，《環球時報》也引述維基百科資料指出，美國在台駐軍的最高峰是1968至1970年期間，當時達到了約3萬人，台美1979年斷交後，美軍就已逐步撤離台灣，批評康寧是利用錯誤資料來滋事。
約翰．康寧是美國共和黨政治人物，自2002年成為德州聯邦參議院議員，2007年到2011年期間曾出任共和黨參議院全國委員會主席。目前是美國會參議院情報委員會重要成員之一。