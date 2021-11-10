正國會提修憲案　盼保障數位權、調降不分區門檻

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陳亭妃說，18歲公民權與廢考監，甚至是降低修憲門檻，這是目前大家討論最多的，但憲改絕對不只如此，還有基本權、一些關於國家政策的問題、政府體制、國家安全要凝聚共識。陳說，像是基本權利部分，就包含了「淨零碳排」、「國家應保障多元文化發展」、「國家應保障國民基本住居的要求，並應提供經濟弱勢無住屋者社會住宅或基本住居補貼」等內容。
黃秀芳則說，自己針對政府體制相關條文提案，這部分包含縮短憲政空窗期、深根比例代表制精神、健全政黨政治、合理財政劃分、降低修憲門檻。
黃秀芳說，希望縮短總統立委就職期間的憲政空窗期，避免看守內閣時期國家運轉停滯。黃說，她也針對第四條提案，降低不分區政黨席次的門檻，讓小黨可以獲得席次可能性提高，另將議會也納入比例代表制精神，這都有利於小黨。
黃秀芳也說，還有針對第九條，希望國家財政劃分法可以更平衡合理規劃，因為目前直轄市跟一般縣市財政收支劃分是不公平的，希望能夠修正。另外第五條第五項健全政黨政治，讓政黨運作更公開、更符合民主制度，還有目前修憲門檻太高，門檻要下修讓修憲有全國共識，進而盡速完成。
陳歐珀則針對國家安全部分提出，希望保障數位權。他說，現今數位威權主義威脅，憲法內容未臻完善，根據民調，支持憲法排除境外敵對勢力干預我國資通產業的民眾有69.2%，顯示台灣民眾提升數位國力路線、確保國家安全議題非常關心。
陳歐珀說，5G時代來臨，面對全面性數位資安戰爭，將此題作為修憲重點，以確保國家安全是非常迫切的必要，他也呼籲，台灣要修憲是全民期待，朝野應該共同合作，因為修憲攸關全民未來利益，憲法必須與時俱進。