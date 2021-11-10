親中派議員擬任日外相遭質疑　林芳正駁：我非「媚中」

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林芳正英文能力極佳，外界也將他和茂木並列為「東大出身且真正能幹的國會議員」。目前林芳正在岸田派中擔任「座長」，職位僅次於岸田，可說是岸田派的「二把手」，他與岸田的關係也極為密切。
岸田政府的方針是基於東亞嚴峻的安全保障環境，以日美同盟為軸心開展外交活動。《NHK》報導指出，岸田想讓自己派系內值得信任的盟友林芳正，來加強日美同盟的外交政策，並改善日本與中國、韓國間的關係。
出身於山口縣的林芳正，從父親、前大藏大臣林義郎那一代開始，就與中國關係密切友好。林芳正也擔任了跨黨派議員組成的「日中友好議員聯盟」的會長，在新冠肺炎疫情爆發前也時常訪中，並且對於中國的「一帶一路」抱持贊成態度，如今林芳正作為外務大臣的人選，也讓自民黨內出現反對聲音，憂心會與中國「走太近」。
日本福井縣立大學國際政治學教授島田洋一說，「林芳正的親中立場在保守派內非常不受歡迎。坦白說，安倍非常討厭他，雖然他們都隸屬山口縣選區，但他們根本不來往。」
作家門田隆將更公開批評，在各國警戒中國軍事霸權擴大以及人權問題的情況之下，日本政府任用「親中派」外務大臣，會向國內外傳遞錯誤訊息。門田隆將憂心，原先已形同凍結的中國國家主席習近平「國賓訪日」案，可能會死灰復燃，而日本國內對於中國最不希望日本進行的修憲案，恐怕也難抱持太大期待。
外界對他大多抱持「太過親中」的看法，對此，林芳正8日時在參加《富士電視台》的政論節目時進行回應，指出自己是「日中友好議員聯盟」會長，必須要成為「知中派」，但並非「媚中派」。林芳正更引用了中國《孫子兵法》典故「知己知彼，百戰不殆」來解釋，表示與對方進行談判時，暸解對手會比不暸解的狀況還要有利。
林芳正也在節目上，對於新疆人權問題表達看法，指出這是一個應該嚴肅關注的議題，中國必須保障基本人權。