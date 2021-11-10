綠基層談公投士氣高　張廖萬堅、趙天麟認3Q遭罷引危機感

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張廖萬堅說，國民黨為反對而反對，他們本來說4個同意，一下又變2個，但公投不是選舉，而是決定國家事情發展，對就是對、不對就是不對，這次中央面對在野黨來勢洶洶，就政策上講清楚，勇敢表達立場，這樣很好。
張廖萬堅也提到，目前綠營基層士氣很高，之前被攻擊到好像百口莫辯、很多議題被帶風向，但現在大家都很清楚正確的論述，也都相當有信心，因為大家會認為「國民黨就是來亂的」。
張廖萬堅提到，鄉親看到國民黨立委鄭麗文質詢行政院長蘇貞昌的表現，又看到陳柏惟被罷免，會認為他怎麼會有罪大到需要被罷免呢？所以危機感就起來了，擔心2018年重演。
張廖萬堅說，總統蔡英文、蘇貞昌在公投宣講場合中，更把氣勢帶起來，再加上中國在國防上持續對台灣施壓，大家也會有所警覺，所以基層對於公投士氣很高昂。
趙天麟也向記者表示，國民黨最大的問題是政黨沒有中心思想，所以對於國家願景的論述基本上是紛亂的，現在他們又要強推公投，更呈現「為反對而反對」，而公投有其神聖性，一般民眾會嚴肅看待，如此左支右絀對國民黨蠻傷的。
趙天麟提到，自己在基層的感受發現，自從陳柏惟以些微票數被罷免成功後，綠營支持者想要全力熱戰的嚮往很強烈，一來是危機感，另一個是覺得很不服氣。趙說，但陳柏惟所屬的台灣基進是獨立政黨，民進黨能夠著力的部分比較少，但民進黨是中央執政黨，公投議題就是衝著中央來，民進黨支持者就會希望要正面迎戰。
趙天麟說，他在高雄進行宣講，或是臉書發出相關貼文，流量很容易就都破萬，現在高雄市立委們，再加上在地所有議員、議員參選人，感受到都是很正面的回應。大家就是全力以赴，過去支持者在4個公投題目中可能還有強度不同的支持或反對，現在所有人都跟黨公職一樣，立場相當明確，就是4個不同意。