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綠基層談公投士氣高　張廖萬堅、趙天麟認3Q遭罷引危機感

▲民進黨持續舉辦「四個不同意 台灣更有力」公投說明會，圖為首站桃園現場。（圖／記者黃宣尹攝，2021.10.30）
▲民進黨持續舉辦「四個不同意 台灣更有力」公投說明會，圖為首站桃園現場。（圖／記者黃宣尹攝，2021.10.30）

記者黃宣尹／台北報導

2021-11-10 11:53:43

隨著12月18日4大公投案投票日逼近，各政黨持續進行全台宣講，然而國民黨內卻屢屢爆出立場不同調的情況，且分歧愈加嚴重。民進黨立委張廖萬堅分析，國民黨沒有政策論述，只有政黨利益，相對的綠營基層現在士氣很高，因為大家知道正確的論述後，會認為「國民黨就是來亂的」；民進黨立委趙天麟也說，公投有其神聖性，民眾會嚴肅看待，國民黨沒有中心思想，如此左支右絀，實在滿傷的，而基層在前立委陳柏惟以些微票數被罷免成功後，想要全力熱戰的嚮往很強烈，現在大家的立場很明確，就是「4個不同意」。

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▲數十韓粉闖高雄市議會爆粗、鬧事，民進黨高雄市黨部主委趙天麟今天召開記者會譴責議會暴力呼籲下架滋事國民黨議員。(圖／高市民進黨部堤供)
▲民進黨立委趙天麟分析，公投有其神聖性，民眾會嚴肅看待，國民黨沒有中心思想，如此左支右絀，實在滿傷的。（圖／民進黨高雄市黨部堤供)
民進黨啟動全台公投宣講，訴求「4個不同意、台灣更有力」，全黨立場堅定，幾乎沒有異音，反觀國民黨則屢次出現論述不同調、互相矛盾打臉情況，引發關注。張廖萬堅告訴《NOWnews今日新聞》記者，國民黨作為在野黨但沒有政策，一直以政黨利益做前提，例如他們反萊豬，然後誤導民眾認知是毒豬，不斷講民進黨以前怎麼樣，但國民黨籍的前總統馬英九也開放萊牛，這個政策論述能力有問題。

張廖萬堅說，國民黨為反對而反對，他們本來說4個同意，一下又變2個，但公投不是選舉，而是決定國家事情發展，對就是對、不對就是不對，這次中央面對在野黨來勢洶洶，就政策上講清楚，勇敢表達立場，這樣很好。

張廖萬堅也提到，目前綠營基層士氣很高，之前被攻擊到好像百口莫辯、很多議題被帶風向，但現在大家都很清楚正確的論述，也都相當有信心，因為大家會認為「國民黨就是來亂的」。

張廖萬堅提到，鄉親看到國民黨立委鄭麗文質詢行政院長蘇貞昌的表現，又看到陳柏惟被罷免，會認為他怎麼會有罪大到需要被罷免呢？所以危機感就起來了，擔心2018年重演。 

張廖萬堅說，總統蔡英文、蘇貞昌在公投宣講場合中，更把氣勢帶起來，再加上中國在國防上持續對台灣施壓，大家也會有所警覺，所以基層對於公投士氣很高昂。

▲民進黨立委張廖萬堅認為，（記者黃宣尹攝，2021.10.23）
▲民進黨立委張廖萬堅說，目前綠營基層士氣很高，之前被攻擊到好像百口莫辯、很多議題被帶風向，但現在大家都很清楚正確的論述，會認為「國民黨就是來亂的」。（圖／記者黃宣尹攝）
趙天麟也向記者表示，國民黨最大的問題是政黨沒有中心思想，所以對於國家願景的論述基本上是紛亂的，現在他們又要強推公投，更呈現「為反對而反對」，而公投有其神聖性，一般民眾會嚴肅看待，如此左支右絀對國民黨蠻傷的。 

趙天麟提到，自己在基層的感受發現，自從陳柏惟以些微票數被罷免成功後，綠營支持者想要全力熱戰的嚮往很強烈，一來是危機感，另一個是覺得很不服氣。趙說，但陳柏惟所屬的台灣基進是獨立政黨，民進黨能夠著力的部分比較少，但民進黨是中央執政黨，公投議題就是衝著中央來，民進黨支持者就會希望要正面迎戰。

趙天麟說，他在高雄進行宣講，或是臉書發出相關貼文，流量很容易就都破萬，現在高雄市立委們，再加上在地所有議員、議員參選人，感受到都是很正面的回應。大家就是全力以赴，過去支持者在4個公投題目中可能還有強度不同的支持或反對，現在所有人都跟黨公職一樣，立場相當明確，就是4個不同意。

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2020年則以5073票些微差距敗給基進黨陳柏惟的顏寬恒，在陳柏惟被罷免之後，選擇再批戰袍代表國民黨出來參選，請問您支持他出來再戰嗎？

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