台3線「棉被裹屍」案！為贓款虐殺致死 主嫌遭判18年
去年11月新竹橫山鄉台3線發生「棉被裹屍」案，死者53歲的彭姓男子，遭棉被裹屍，半裸陳屍在停放中央分隔島的BMW車內，全身有多處刀傷、腳筋也被砍斷；警方發現，彭男主嫌徐男逃亡21天後被捕；新竹地院審理終結，依槍砲、傷害致死、攜帶兇器強盜等罪將徐判刑，應執行18年。
編輯中心/綜合報導
2021-11-10 12:02:47
根據檢警調查，徐男跟彭男有200萬元詐欺案贓款分配糾紛，徐男認為彭男未將贓款合理分配，又對其暴力追索財物，徐男一輛BMW轎車遭彭男典當，心生不滿，計畫報復；徐男夥同5名小弟將彭男帶入一間鐵皮屋談判，徐男與彭男再度爆發口角，徐男小弟拿電擊棒襲擊彭男身體及大腿，徐男也毆打彭男，並拿持手槍槍托、刀柄敲擊彭男頭部，彭男的臀部、右小腿及右腳踝也遭到數刀穿刺。
彭男遭痛毆後，渾身是血躺在地上掙扎，呼喊「相信我，真的不是我」、「我沒有做，我沒有對不起你」等語，眾人仍未將彭男送醫，一夥人驅車前往彭男家搜刮財物。
隔天徐男開車載著渾身是傷的彭男行經台3線時，後方小弟突喊彭男斷氣了，徐男急調頭，不慎失控自撞中央分隔島拋錨，隨後趕緊用棉被將彭男屍體裹起後，丟棄在白色BMW後座，一夥人棄車逃亡，檢警獲報成立專案小組，徐男逃亡21天後，在睡夢中被檢警逮獲。
法官依非法持有非制式手槍、共同傷害致死、攜帶兇器強盜等罪判徐志明徒刑18年，，其餘五名小弟各被依傷害致死、遺棄致人於死等罪判刑1至9年。（編輯：孫唯容）