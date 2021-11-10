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全台調解成立率高達81.1%　徐國勇親表揚：減輕司法負擔

▲徐國勇出席109年調解案件榮獲中央各獎項績優人員表揚大會。（圖／內政部提供）
▲徐國勇出席109年調解案件榮獲中央各獎項績優人員表揚大會。（圖／內政部提供）

記者羅婉庭／台北報導

2021-11-10 12:27:22

內政部與法務部今（10）日上午共同舉辦「109年調解案件榮獲中央各獎項績優人員表揚大會」，共有150位調解績優人員獲表揚，其中服務年資滿30年以上之資深調解委員17人，更獲頒總統感謝獎牌。行政院副院長沈榮津、內政部長徐國勇及法務部長蔡清祥親自出席表揚活動，並對於調解人員長期奉獻與努力，表示肯定與感謝。

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徐國勇表示，在多元社會生活中，人事紛爭包羅萬象，109年全台調解受理件數有15萬106件，經調解成立件數有12萬1,805件，調解成立率高達81.1%，成績優異。特別感謝調解委員擔任「和事佬」，以智慧協商兩造當事人釐清問題，讓雙方合情、合理討論爭點，不僅減少民眾面對冗長訴訟程序，更紓解訟源，減輕司法負擔功不可沒。

內政部表示，這次獲總統感謝狀有17人、行政院長獎有64人、法務部長獎有43人、內政部長獎有26人，總共150人獲獎，其中獲頒總統感謝狀的高雄小港區陳俊郎主席，調解勞資爭議，專研法規並積極為弱勢勞方爭取權益，資方同意給予勞工家屬最高金額補償；另獲行政院長獎的嘉義縣中埔鄉陳柏麟議員，調解車禍糾紛並積極尋求慈善資源，實惠家屬渡過難關，雙方選擇原諒放棄求償，使事件圓滿落幕。

內政部指出，所有的調解委員都是義務投入，他們精神在於「公道」、「熱心」與「耐心」幫助兩造當事人，和諧的化解紛爭，避免在訴訟中相互攻訐又耗時傷神。因此，堅固的調解制度不但減輕司法負擔、提升司法品質，對促進社會祥和的貢獻更具深遠影響。

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