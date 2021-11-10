販毒集團化名連鎖餐廳　不賣美食賣「咖啡」

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警方接獲民眾檢舉後，報請臺灣臺中地方檢察署檢察官指揮，在犯嫌進行毒品交易時當場查獲，並陸續追捕在外共犯到案，總共在作案車輛及犯嫌住處搜索查扣外觀以「麻將」為主題包裝的第三級毒品咖啡包26包(毛重189.14公克)、第三級毒品愷他命8包(毛重17.04公克)、不法所得新臺幣3萬餘元及工作手機4具等贓證物。
根據警方調查，該販毒集團主要透過微信與客人聯繫毒品交易事宜後，將訂單內容告知「司機」駕駛車輛外送交貨，全案經臺灣臺中地方檢察署檢察官偵結後，以可處3年以上、10年以下有期徒刑的組織犯罪防制條例第3條及7年以上有期徒刑的毒品危害防制條例第4條罪嫌起訴在案，並一併請求法院斟酌使令入勞動場所強制工作。
臺中市刑大表示，新興毒品多以飲料及休閒零食的方式包裝，且藥頭或同儕間也常以「只是會high」、「警察驗尿驗不出來」等話術勸進年輕人嘗試，警方除呼籲年輕人珍惜美好時光，勿因小失大，自毀前程外，亦嚴正宣示將持續針對毒品案件刨根溯源，防制新興毒品氾濫危害民眾健康。
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