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販毒集團化名連鎖餐廳　不賣美食賣「咖啡」

▲台中市刑大查獲以麻將圖案為包裝的毒咖啡26包(毛重189.14公克)、第三級毒品愷他命8包(毛重17.04公克)（圖/記者鄧力軍翻攝）
▲台中市刑大查獲以麻將圖案為包裝的毒咖啡26包(毛重189.14公克)、第三級毒品愷他命8包(毛重17.04公克)（圖/記者鄧力軍翻攝）

記者鄧力軍/台中報導

2021-11-10 21:13:43

「老闆，給我一個雙人套餐」、「再加一杯飲料」，如此孰悉的點餐流程居然是藥頭和藥腳之間溝通愷他命和毒咖啡包數量的暗語，臺中市政府警察局刑事警察大隊偵四隊在今年4、5月間偵破陳姓男子為首的4人販毒集團，發現該集團平均年齡僅有22歲，由陳嫌負責出資購入毒品，其餘3人則負責保管、分裝與協助販賣運輸毒品；為了降低警方關注，特別將微信暱稱取為「饗食天堂」、「瓦城」等連鎖美食餐廳，互稱「老闆」，並以「好吃好喝」、「雙人套餐」、「三人套餐」、及「飲料」等暗語製作價目表推播廣告。

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▲販毒集團將毒品價格製作成餐廳價目表的樣式，向購毒者報價(圖/記者鄧力軍翻攝)
▲販毒集團將毒品價格製作成餐廳價目表的樣式，向購毒者報價(圖/記者鄧力軍翻攝)

警方接獲民眾檢舉後，報請臺灣臺中地方檢察署檢察官指揮，在犯嫌進行毒品交易時當場查獲，並陸續追捕在外共犯到案，總共在作案車輛及犯嫌住處搜索查扣外觀以「麻將」為主題包裝的第三級毒品咖啡包26包(毛重189.14公克)、第三級毒品愷他命8包(毛重17.04公克)、不法所得新臺幣3萬餘元及工作手機4具等贓證物。


根據警方調查，該販毒集團主要透過微信與客人聯繫毒品交易事宜後，將訂單內容告知「司機」駕駛車輛外送交貨，全案經臺灣臺中地方檢察署檢察官偵結後，以可處3年以上、10年以下有期徒刑的組織犯罪防制條例第3條及7年以上有期徒刑的毒品危害防制條例第4條罪嫌起訴在案，並一併請求法院斟酌使令入勞動場所強制工作。


臺中市刑大表示，新興毒品多以飲料及休閒零食的方式包裝，且藥頭或同儕間也常以「只是會high」、「警察驗尿驗不出來」等話術勸進年輕人嘗試，警方除呼籲年輕人珍惜美好時光，勿因小失大，自毀前程外，亦嚴正宣示將持續針對毒品案件刨根溯源，防制新興毒品氾濫危害民眾健康。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 
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