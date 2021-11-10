暫緩12至17歲施打BNT第二劑！陳時中曝默沙東採購好消息
近來有部分國家調整青少年施打BNT疫苗的規劃，而我國現階段12至17歲青少年大多已在校園完成BNT疫苗第一劑的接種，但由於青少年為接種後發生心肌炎的高風險族群，因此學者認為應審慎評估施打規劃。指揮官陳時中今（10）日在立法院接受質詢時表示，有關青少年打第二劑的時間，將延後兩週施打，另他也證實，默沙東的抗病毒新藥已完成採購簽約。
編輯中心／綜合報導
2021-11-10 13:05:16｜2021-11-10 13:09:43
我國BNT疫苗自9月22日起，開始在校園實施大規模接種，不過日前桃園有一名國中女學生，在接種12天後高燒不斷，後確診為心肌炎，已裝上葉克膜進行治療觀察。而根據美國統計，青少年打第2劑BNT疫苗心肌炎發生機率高出第1劑的10倍，我國資料則顯示台灣青少年接種後發生心肌炎每百萬劑通報率為22.5例，女性每百萬劑通報率5.5例。
對此，有部分國家開始評估調整青少年接種BNT疫苗的政策，指揮中心指揮官陳時中今日被問此事時表示，12歲至17歲青少年第2劑BNT疫苗暫緩施打，將再觀察2週、並檢視先前心肌炎個案再做決定。
此外，民眾黨立委蔡璧如也在質詢時問到相關藥物簽約進度，陳時中也透露，有關默沙東的抗病毒新藥（molnupiravir）的簽約進度，近日已完成簽約，週五還會與藥廠跟相關專家討論輝瑞藥廠的抗病毒藥物「PF-07321332」。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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