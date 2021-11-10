疫情後印尼的經貿機會與挑戰　台商分享逆勢生存的經驗

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林若雩理事長在報告中指出，印尼坐擁2億7千多萬人口，是全球第四大人口國家，也是全球最大穆斯林國家，其15-64歲人口佔67.8%，人口紅利是一大亮點。作為全球第16大、東協第1大經濟體，印尼早就是G20成員，明年高峰會更將在峇里島舉行，顯見印尼在國際上的地位不容小覷。此外，穩定的民主體制、驚人的消費力與GDP等，也都是利於投資的優勢。
這兩年受到疫情影響，尤其今年中旬印尼疫情嚴峻，旅遊業及國內消費首當其衝，對製造業、港口運作和區域供應鏈也都有衝擊，無疑讓台商面臨不小挑戰。去年印尼GDP萎縮2%，但隨著疫情趨緩，現在經濟開始有復甦之兆，世界銀行（World bank）預估印尼今年GDP成長約為3.7%，雖與4.4%的目標有落差，但整體還可以。
此外，印尼在疫情衝擊下也對政策進行調整，包括不斷加強基礎建設、優化經商環境以吸引外商投資，並提出為期4年的國家中期發展計畫（RPJMN），推動工業4.0及數位轉型，未來電商市場也相當看好。林理事長於結論指出，「目前，印尼採取防疫與經濟平衡政策，未來復甦跡象顯著，台商在印尼的投資貿易應可於最短期間內，由低谷朝向寬闊的未來」。
任職PT Cana公司總經理、從事排釘業的台商楊順凱分享道，疫情打擊印尼國內經濟及內需市場，但由於PT Cana公司主力為外銷，國內銷售比重只佔20%，因此打擊相對小。再加上歐美國家疫情期間採居家工作，民眾閒暇時間變多，居家DIY市場夯，乘著「宅經濟」的順風車，海外排釘訂單需求反而有所成長。
儘管如此，PT Cana公司也在疫情下面臨金屬原物料價格飆升、國際船運運費倍數調漲，讓公司成本飆升的困境，成本反映在產品價格上更打擊外銷國際的競爭力，也對公司資金流轉形成挑戰。不過，對於後疫情印尼經貿發展，楊順凱持樂觀態度，表示近期原物料在中國受到限制，再加上印尼積極招商，因此未來有望將供應鏈廠商引入印尼，減少供應鏈的運輸成本。
任職印尼興南紡織總經理、從事紡織業的柯百觀則分享，興南紡織業務著力於穆斯林產品，以布匹染色、印花處理加工和代工為主，屬於勞力密集產業，且高達95%是做內銷，因此在疫情下遇上印尼封城管制、經濟萎縮等情形都受到嚴峻衝擊。
不過，興南紡織早在疫情爆發之初就超前部署，將集散地分散出去，減緩疫情下送貨困難的問題，同時積極落實政府防疫措施，爭取到政府允許開工，讓生產不停滯。公司也針對疫情下市場轉變調整產品型態，開發中低價位產品。在種種努力下，興南紡織去年年中逆勢創造出700萬碼產能，展現出疫情下的適應力和韌性。
防疫部分，公司除了建立一套嚴格的防疫SOP並透過糾察隊落實，同時也增設人臉辨識系統、實名制及全身消毒的步驟，嚴格做好防疫把關。此外，考慮到疫情下人心惶惶，公司為照顧工廠內印尼員工的信仰需求，直接在廠區建立清真寺，不僅讓員工心靈有所寄託，還能確保防疫到位，同時凝聚公司職員的向心力，也建立員工對公司的信賴感。