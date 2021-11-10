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印尼承諾配合防疫措施　勞動部：最快本週開放引進移工

▲針對移工重啟入境，鑒於印方防疫準備工作已就緒，勞動部將儘速報請指揮中心同意專案引進計畫正式實施，最快本週開放引進印尼移工。（示意圖／shutterstock）
▲針對移工重啟入境，鑒於印方防疫準備工作已就緒，勞動部將儘速報請指揮中心同意專案引進計畫正式實施，最快本週開放引進印尼移工。（示意圖／shutterstock）

記者李芷涵/綜合報導

2021-11-10 14:08:52

《四方報》報導，勞動部為儘速推動移工專案引進計畫，於昨（9）日下午與印方召開第3次勞工事務工作層級視訊會議，針對印方是否能落實移工來源國防疫措施進行確認，鑒於印方防疫準備工作已就緒，且承諾將嚴格監督印尼仲介公司落實防疫工作執行，勞動部將儘速報請指揮中心同意專案引進計畫正式實施，最快本週開放引進印尼移工。

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受COVID-19疫情影響，我國自109年12月4日起暫停引進印尼移工迄今，110年5月19日起，除專案許可者外，暫緩所有移工入境。考量國內產業缺工問題，為兼顧國內經濟發展，及補充照顧人力需求，減輕家屬照顧負擔，勞動部前已提報專案引進計畫送請指揮中心核定，並視移工來源國配合防疫措施情形，開放引進移工。

本次會議由印尼邀請臺方開會，會議由勞動部政務次長王安邦與印尼勞工部總司長蘇哈多諾（Suhartono）、印尼移工安置保護局本尼局長(Benny Rhamdani)主談，本次會議主要是針對移工專案引進國外防疫準備工作進行討論，另利用有限時間針對印尼零付費政策持續交換意見。

本次會議雙方主要著重於國外防疫準備工作進行討論，並逐項檢視國外防疫措施，包含國外仲介公司應訂定防疫計畫，該防疫計畫須經印尼主管機關查核符合規範後出具相關證明、臺方駐印尼代表處審核移工入國簽證程序、印方提供47家PCR檢驗機構名單、印方承諾將嚴格監督該國仲介公司落實防疫措施等，經由本次會議與印方及臺方駐印尼代表處確認均可配合辦理。

此外，印方為積極恢復移工輸出，於國外防疫準備工作展現高度配合，並已邀請臺方駐印尼代表處人員一同前往國外訓練所進行訪視，藉由實地勘察瞭解印方準備工作，因印方承諾可配合臺方防疫措施，勞動部將儘速報請指揮中心同意專案引進計畫正式實施，最快本週開放引進印尼移工。

另外，本次會議協商印尼零付費政策，雙方同意合作加強防疫，優先處理重新開放印尼移工來臺議題，落實印尼移工來臺前檢疫措施，優先鼓勵移工完整施打疫苗，加強印尼仲介監督管理，杜絕檢測不實造成破口，俟疫情結束再重新討論移工費用議題。

對於本次會議雙方針對議題能達成共識，勞動部王安邦次長於會上對印尼蘇哈多諾總司長、本尼局長及與會各單位的協助表達感謝，且願意積極推動印尼移工後續開放引進事宜。至於泰國、菲律賓及越南等國，勞動部持續透過外交管道進行研商，於確保防疫得以落實執行之前提下，儘速開放引進移工。

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