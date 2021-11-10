印尼承諾配合防疫措施　勞動部：最快本週開放引進移工

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本次會議由印尼邀請臺方開會，會議由勞動部政務次長王安邦與印尼勞工部總司長蘇哈多諾（Suhartono）、印尼移工安置保護局本尼局長(Benny Rhamdani)主談，本次會議主要是針對移工專案引進國外防疫準備工作進行討論，另利用有限時間針對印尼零付費政策持續交換意見。
本次會議雙方主要著重於國外防疫準備工作進行討論，並逐項檢視國外防疫措施，包含國外仲介公司應訂定防疫計畫，該防疫計畫須經印尼主管機關查核符合規範後出具相關證明、臺方駐印尼代表處審核移工入國簽證程序、印方提供47家PCR檢驗機構名單、印方承諾將嚴格監督該國仲介公司落實防疫措施等，經由本次會議與印方及臺方駐印尼代表處確認均可配合辦理。
此外，印方為積極恢復移工輸出，於國外防疫準備工作展現高度配合，並已邀請臺方駐印尼代表處人員一同前往國外訓練所進行訪視，藉由實地勘察瞭解印方準備工作，因印方承諾可配合臺方防疫措施，勞動部將儘速報請指揮中心同意專案引進計畫正式實施，最快本週開放引進印尼移工。
另外，本次會議協商印尼零付費政策，雙方同意合作加強防疫，優先處理重新開放印尼移工來臺議題，落實印尼移工來臺前檢疫措施，優先鼓勵移工完整施打疫苗，加強印尼仲介監督管理，杜絕檢測不實造成破口，俟疫情結束再重新討論移工費用議題。
對於本次會議雙方針對議題能達成共識，勞動部王安邦次長於會上對印尼蘇哈多諾總司長、本尼局長及與會各單位的協助表達感謝，且願意積極推動印尼移工後續開放引進事宜。至於泰國、菲律賓及越南等國，勞動部持續透過外交管道進行研商，於確保防疫得以落實執行之前提下，儘速開放引進移工。