男大生擦撞瑪莎拉蒂被打到命危！盧秀燕震怒：找出誰撐腰
宋姓男大生日前行經台中市西屯區時，不慎與一輛黑色瑪莎拉蒂「海神」擦撞，雙方爆發激烈口角，跑車駕駛、乘客共3人手持棍棒接連毆打大學生，將其打到顱內出血命危，市長盧秀燕今（10）日前往探視傷者，她震怒表示，打人的孩子們年紀輕卻能開名車、出手暴力、這麼囂張，市府一定會查清楚背後是誰給他們撐腰。
編輯中心/綜合報導
2021-11-10 13:59:36｜2021-11-10 15:02:50
據了解，25歲的李姓男子駕駛「海神」與同向行駛的宋姓大學生，在經過台灣大道、河南路口時，宋姓男大學生駕車變換車道時，不慎擦撞1輛瑪莎拉蒂自小客車，隨後遭對方車上3名男子毆打，目前顱內出血命危中，警方已將涉案人依殺人未遂、妨害秩序、恐嚇及傷害等罪送辦。
針對該事件，盧秀燕今天前往探視傷者時，一見到家屬即深深鞠躬說「真的非常抱歉」；盧秀燕也痛批，打人的孩子們充滿暴戾之氣，年紀輕輕卻能開著名車、出手暴力、這麼囂張，這不是個案家庭教養問題，市府一定會查清楚背後是誰給他們撐腰。
盧秀燕說，目前已責成警察局「嚴查重辦」，朝暴力殺人、組織犯罪嚴辦，一定會查得水落石出，給家屬一個交待。（編輯：孫唯容）