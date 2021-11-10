COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

NBA／為何決定離開湖人？禿曼巴：他們給的合約低於預期

▲芝加哥公牛後衛Alex Caruso。（圖／美聯社／達志影像）
▲芝加哥公牛後衛Alex Caruso。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-11-10 14:18:25

洛杉磯湖人目前正因為球隊化學效應不佳，而處於陣痛期，「威少」Russell Westbrook領高薪卻低迷的表現，可能會讓球迷有些懷念「禿曼巴」Alex Caruso過往「高CP值」的合約。而後者近期在上節目時，也透露了今年夏天自由市場上發生的事情。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Caruso生涯故事相當勵志，從沒人看好能立足聯盟，到成為冠軍球隊的一員，其中到底付出了多少努力，恐怕只有他自己明白。但是他在組織、防守以及外線上為湖人做出的貢獻，卻是數據可見的。

去年Caruso的防守真實正負值在全隊排名第2，僅次於Marc Gasol；三分球命中率也超過4成，上場21分鐘能夠貢獻6.4分2.9籃板2.8助攻和1.1抄截。但在今年夏天，他決定琵琶別抱，接受公牛開給他的一份4年3700萬美元的合約。

湖人總管Rob Pelinka之前受訪時表示，「Caruso有他的選擇，他最終選擇了另一支球隊。我們曾追求、並想留住他。」從實質意義上來看，他並沒有說謊，但看起來湖人給出的這份報價，也是將自家球員推往別處的原因之一。

Caruso在J.J. Redick的節目上透露，湖人當時想用2年1500萬美元的合約簽下他，「我沒有收到任何球隊的消息——包括湖人隊——直到當天(自由市場開啟那天)下午 6 點，他們才打來電話，湖人隊他們的報價不是我要能接受的提議，因為我可以從另一支球隊獲得更多的錢。」

之後在和芝加哥公牛總管Arturas Karnisovas以及總教練Billy Donovan通話過後，Caruso透露他們看待自己的方式打動了他，「之後我回到了洛杉磯，問球隊是否可以給出和公牛一樣的承諾，結果他們說：『不』。所以我說：『好吧』。」

湖人本季薪資高達1億6478萬美元，排名聯盟第4，管理層要為豪華稅斤斤計較，所以他們有理由婉拒Caruso。但由於他們選擇換來Westbrook，而拆掉幾乎半支奪冠班底，因此外界肯定會對此做出比較。而很顯然目前看起來，這個賭注並不成功。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
2020年則以5073票些微差距敗給基進黨陳柏惟的顏寬恒，在陳柏惟被罷免之後，選擇再批戰袍代表國民黨出來參選，請問您支持他出來再戰嗎？

2020年則以5073票些微差距敗給基進黨陳柏惟的顏寬恒，在陳柏惟被罷免之後，選擇再批戰袍代表國民黨出來參選，請問您支持他出來再戰嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀