NBA／為何決定離開湖人？禿曼巴：他們給的合約低於預期

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去年Caruso的防守真實正負值在全隊排名第2，僅次於Marc Gasol；三分球命中率也超過4成，上場21分鐘能夠貢獻6.4分2.9籃板2.8助攻和1.1抄截。但在今年夏天，他決定琵琶別抱，接受公牛開給他的一份4年3700萬美元的合約。
湖人總管Rob Pelinka之前受訪時表示，「Caruso有他的選擇，他最終選擇了另一支球隊。我們曾追求、並想留住他。」從實質意義上來看，他並沒有說謊，但看起來湖人給出的這份報價，也是將自家球員推往別處的原因之一。
Caruso在J.J. Redick的節目上透露，湖人當時想用2年1500萬美元的合約簽下他，「我沒有收到任何球隊的消息——包括湖人隊——直到當天(自由市場開啟那天)下午 6 點，他們才打來電話，湖人隊他們的報價不是我要能接受的提議，因為我可以從另一支球隊獲得更多的錢。」
之後在和芝加哥公牛總管Arturas Karnisovas以及總教練Billy Donovan通話過後，Caruso透露他們看待自己的方式打動了他，「之後我回到了洛杉磯，問球隊是否可以給出和公牛一樣的承諾，結果他們說：『不』。所以我說：『好吧』。」
湖人本季薪資高達1億6478萬美元，排名聯盟第4，管理層要為豪華稅斤斤計較，所以他們有理由婉拒Caruso。但由於他們選擇換來Westbrook，而拆掉幾乎半支奪冠班底，因此外界肯定會對此做出比較。而很顯然目前看起來，這個賭注並不成功。