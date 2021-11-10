自認打不過巨石強森、蓋兒加朵 萊恩雷諾斯：我是小弱雞
由好萊塢巨星巨石強森、萊恩雷諾斯、蓋兒加朵合力演出的Netflix新片《紅色通緝令》未上演先轟動，日前三位主演接受亞太地區媒體線上聯訪，萊恩雷諾斯坦言自己跟另外兩外主角比起來，武打功力可以算是「小弱雞」，他笑說：「我就是個懦夫，我不太能打，所以你發現電影裡面的動作場面，其實我都是在偷東西，老實說我不太會打。」
記者臺孝婷/台北報導
2021-11-10 14:17:21｜2021-11-10 14:22:29
飾演過漫威英雄「死侍」的萊恩雷諾斯大力讚賞「神力女超人」蓋兒加朵，「我必須說，蓋兒非常的優雅，她打起來就是很漂亮，這也是歸功於她之前的訓練。巨石強森則是很小心，因為如果真的用力起來，巨石強森是可以把你殺掉的，他自己也知道。至於我是如果覺得不行，就會逃跑，我是懦弱的小雞。」萊恩雷諾斯私下和巨石強森、蓋兒加朵是多年好友，這次三人合體拍片，對他們來說就像是老友聚會，尤其是大家的時間都很難喬，萊恩雷諾斯解釋：「我們三個人都已經各自可以主演一個電影，但是三個人一起演一部片，我覺得這是一個挑戰，但Netflix辦到了！」
雖然《紅色通緝令》有許多精彩動作畫面，但對曾經在以色列服役過2年的蓋兒加朵來說，似乎不是什麼太難的事，她透露和巨石強森跳舞的鏡頭，反而是一個挑戰，「我們有一個跳舞的場面。其實我很少拍這種跳舞的場面，而且我不太會跳舞，很所以怕踩到巨石強森的腳，但是他根本就是芭蕾舞者，腳尖非常輕盈。」《紅色通緝令》將在11月12日於Netflix上線。