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台積電赴高雄設廠拍板　房仲：房價看漲

▲針對台積電設廠，陳其邁說，今年初，即由副市長羅達生召集相關局處解決設廠相關土地、水電等問題，向中央溝通協調加速台積電建廠計畫。（圖／截自陳其邁臉書）
▲針對台積電設廠，陳其邁說，今年初，即由副市長羅達生召集相關局處解決設廠相關土地、水電等問題，向中央溝通協調加速台積電建廠計畫。（圖／截自陳其邁臉書）

中央社

2021-11-10 14:35:41

（中央社記者蔡芃敏台北10日電）台積電拍板赴高雄設廠，房仲業者分析，將為高雄房市再添柴火，看好價格持續向上，房價不排除再迎來1到2成增幅。

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受惠台積電建廠傳聞，高雄房市熱絡，10月移轉棟數為4079棟，月增10.9%、年增為26.6%，創下歷年同期新高；累計今年前10月，高雄總移轉棟數達3萬5381棟，為2016年房地合一稅上路以來的最高紀錄。

晶圓代工廠台積電昨天正式宣布，將在高雄設立晶圓廠，規劃於中油高雄煉油廠舊址建造，預計2022年動工，2024年開始量產。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨分析，在新成屋陸續交屋下，高雄市每月移轉數應能維持4000棟以上高檔水準。看好價格持續向上，不僅站穩3字頭，新屋房價更上看4字頭。

徐佳馨說明，短期內持續價量上攻，預期在蓋廠前將維持買氣，不過，持穩的接手盤會落在高雄廠正式營運後。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台積電不僅扮演產業推手，落腳之處也成為房市風向球。如今確定設廠，讓高雄房市發展吃下一顆定心丸。

張旭嵐舉例，有許多產業園區促進區域不動產發展的案例，像是內科點燃了內湖和大直房市和商辦市場，竹科則帶旺竹北房市。台積電拍板赴高雄設廠，在2024年員工正式進駐生產之際，房價不排除再迎來1到2成增幅，高雄房市價量表現仍以市場需求為支撐，只要區域地段佳、機能優多能獲得置產族懷抱。

不過，樂屋網總經理蕭政華也提醒，買方切勿跟風，應考量自身需求，審慎評估後再進入市場；徐佳馨則認為，短期價格漲多，若銀行估價跟不上市況，恐怕不敢受理案件，將增加民眾申請房貸難度。（編輯：張均懋）1101110

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