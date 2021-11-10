台積電赴高雄設廠拍板　房仲：房價看漲

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晶圓代工廠台積電昨天正式宣布，將在高雄設立晶圓廠，規劃於中油高雄煉油廠舊址建造，預計2022年動工，2024年開始量產。
住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨分析，在新成屋陸續交屋下，高雄市每月移轉數應能維持4000棟以上高檔水準。看好價格持續向上，不僅站穩3字頭，新屋房價更上看4字頭。
徐佳馨說明，短期內持續價量上攻，預期在蓋廠前將維持買氣，不過，持穩的接手盤會落在高雄廠正式營運後。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台積電不僅扮演產業推手，落腳之處也成為房市風向球。如今確定設廠，讓高雄房市發展吃下一顆定心丸。
張旭嵐舉例，有許多產業園區促進區域不動產發展的案例，像是內科點燃了內湖和大直房市和商辦市場，竹科則帶旺竹北房市。台積電拍板赴高雄設廠，在2024年員工正式進駐生產之際，房價不排除再迎來1到2成增幅，高雄房市價量表現仍以市場需求為支撐，只要區域地段佳、機能優多能獲得置產族懷抱。
不過，樂屋網總經理蕭政華也提醒，買方切勿跟風，應考量自身需求，審慎評估後再進入市場；徐佳馨則認為，短期價格漲多，若銀行估價跟不上市況，恐怕不敢受理案件，將增加民眾申請房貸難度。（編輯：張均懋）1101110