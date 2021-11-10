默沙東口服藥已簽約採購意向書！莊人祥：初步購1萬人份
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（10）日透露，由美國藥廠默沙東（Merck）研發出的全球首款新冠口服藥物，我國已完成簽約，指揮中心發言人莊人祥在疫情記者會上指出，預計購入1萬人份，不過要到台灣能使用還是要通過食藥署緊急授權（EUA），以及經過專家諮詢小組的討論，再看如何將藥物放進指引裡。
編輯中心／綜合報導
2021-11-10 14:51:39
除了新冠疫苗外，治療確診者的新冠肺炎口服藥物各大廠也如火如荼進行研發中，而根據美國藥廠默沙東（Merck）的臨床實驗數據顯示，該廠研發的首款新冠口服藥物「莫納皮拉韋」能讓確診患者住院或死亡的機率降低50%，現正進入美國食品藥品監督管理局（FDA）審查緊急使用授權（EUA）階段，預計年底前就能作出決議。
指揮中心指揮官陳時中上午在立法院接受質詢時指出，有關口服藥物的採購進度，已在近日完成簽約；發言人莊人祥在下午的疫情記者會上被問及此事，他也證實，已與廠商完成意向書的簽約，我國預計會購入1萬人份。
莊人祥表示，到台灣能夠使用還是需要有食藥署的EUA或藥品認證，再來還要到專家諮詢小組進行使用藥物指引，看要在什麼時機下來做使用，這是後續需要進行的。
另外媒體也問到，莊人祥遭到剪輯成壯陽藥的代言人，莊人祥則說他看到時「有點震驚」，衛福部長陳時中也有幫他澄清，後續相關案件會請法制組處理、進行調查。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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