巷仔內／北京籲囤糧「武勸統」齊下　狼來了又有誰當真？

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中國菜價飆漲比肉還貴 當局籲囤貨引發開戰聯想
本月1日中國商務部印發通知，鼓勵家庭「根據需要儲存一定數量的生活必需品，滿足日常生活和突發情況需要」，不到兩天消息傳遍中國各地，北京超市出現搶購熱潮，大批白米、麵條、油品和調味料遭搶購一空，連店員都還來不及補上貨架就被民眾搶去結帳，就連線上訂單也狂銷，淘寶網上網友搶購的產品包括大米、醬油、辣椒醬和即食泡麵，京東上最熱門的搜索詞則是「家庭囤貨清單」，甚至有民眾一口氣購買了600斤大米，導致社區出現缺貨現象。
自今年10月以來，中國受極端氣候影響，蔬菜因暴雨汛情而價格狂飆，加上疫情不定時爆發增加產銷銜接難度，市場甚至一度出現「菜比肉還貴」的詭異現象，中國官媒澄清通知本意純粹是怕疫情擴散恐讓人們措手不及，各地政府、糧食儲備司也保證儲量充足，但從搶購熱潮可看出，民眾對於「兩岸和平」說法的信任並不那麼踏實、有底氣。山東濟南、安徽合肥和江蘇南京等地政府發放「人防戰備應急包」，裝有許多急救備戰物資，例如滅火毯、醫藥箱、逃生繩等，還培訓民眾如何防範空襲，似乎有意給予外界「台海即將開戰」的暗示。
民間對於開戰的想像同樣在網路社群發酵，微博上先是瘋傳「台灣民眾開始儲存求生物資」的假消息，又出現解放軍將大批的重裝武器車開上福州街頭、鳴放空襲警報的畫面，網紅武漢凱叔一篇《統一後，台灣省買房怎麼選？》的分析文更是掀起熱議話題。種種行為被視為中國技巧性「逼統」策略，以官方武統、民間勸統的輿論壓力，試圖製造人心惶惶氛圍，反觀台灣民眾卻多半處於「警惕但不慌張」的狀態，給出的回應幾乎冷靜到可說是「無感」。
台美關係升溫 軍事衝突、喊狼來台人普遍無感
台美關係近年日漸緊密，對中國武統威脅保持冷靜態度除了「狼來了」喊太多次外，美國總統拜登（Joe Biden）屢次於受訪時公開承諾，若台灣遭受攻擊，美國會「防衛台灣」也是一劑強心針。儘管白宮發言人多次在拜登發言後低調回應指出，美國會堅決遵守《台灣關係法》（Taiwan Relations Act），不會單方面改變一中原則，但國務卿布林肯（Antony Blinken）發布聲明支持台灣參與聯合國體系，總統蔡英文接受《CNN》訪問證實確有美軍在台協訓等種種事實，皆顯示美國在長期「戰略模糊」（Strategic Ambiguity）政策下維持「一中原則」，但在國際外交上抱持的友台態度亦為真。
美國參眾議員今年兩度訪台同樣顯示台美關係友好。第一次是在今年6月6日，美國聯邦參議院達克沃絲（LaddaTammy Duckworth）、蘇利文（Daniel ScottSullivan）、昆斯（Christopher Andrew Coons）等3位參議員訪問團抵台後，宣布美國將捐贈台灣75萬劑疫苗，第二次則是於昨（9）晚搭乘海軍行政專機抵台訪問。美國國防部發言人柯比（John Kirby）受訪時指出，美國國會代表訪台十分正常，也符合美方在《台灣關係法》的義務。
然而美方也時時謹慎權衡美中關係，隨著前總統川普下台、拜登就職，美中關係悄然改善許多，但參眾議員搭乘軍機訪台安撫民心同時，也不願看見外交衝突演變為武力軍事行動，對北京推動軍事現代化和日益擴大的核武也頗有防備。外媒引述知情人士指出，連續21個月未出訪的習近平上個月和美方達成共識，將舉辦一場視訊「拜習會」，最快下周進行，確切日期仍在協商中。
試探拜登政府、專注六中全會 習近平「續任之路」不容有失
已經近兩年未曾出訪的習近平，為何近來對台不斷文攻武嚇製造恐慌情緒，「武統、勸統」雙管齊下，又要和拜登進行視訊高峰會，外界多半猜測這都是為了順利搬開習近平「續任之路」上的大石，奠定繼續執政的歷史合法性。
中共第19屆六中全會8日在北京開幕，會議將通過中共歷史上第3個「歷史決議」，預計回顧建黨百年歷史，並凸顯國家主席習近平執政9年以來的功績，也被外界視為習近平鞏固自己作為劃時代領袖地位的時刻，官媒《新華社》更在六中全會前以特稿方式刊登了超過萬字的系列報導，盤點習近平執政以來的種種功績，頗有造神抬轎之勢。
習近平這幾次發布物資、糧食預警、常態性派遣共機擾台，一來是反擊拜登政府在台灣問題上的表態，二來也是營造兩岸開戰的氣氛，讓國內民眾將注意力轉移到戰備儲糧、民生物資和台海問題，從而鼓動民眾支持中共領導層。「狼來了」不只喊給美國政府聽，喊給台灣人民聽，更是喊給中國自己人聽，一旦習近平順利度過2022年底召開中共20大之前的關鍵時期，成功強化自己的權威，就有更大可能取得再掌權5年的任期，完成集權目標。