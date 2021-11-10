春節入境檢疫需完整接種「2劑疫苗」 中國製疫苗也入列
有關春節入境檢疫措施是否從「10+4」放寬至「7+7」一事，指揮中心發言人莊人祥今（10）日表示，相關措施還沒拍板定案，若會放寬會增加採檢措施，但入境者檢疫期鬆綁的前提是需完整接種2劑新冠疫苗並且滿14天，廠牌則依照WHO緊急使用清單為主，有包含中國科興疫苗與國藥疫苗。
編輯中心／綜合報導
2021-11-10 15:11:05
莊人祥指出，有關春節檢疫的鬆綁還在跟相關部會進行研議，若有鬆綁成「7+7」的話，也會增加採檢的配套措施，即是前7天在防疫旅館、7天在家居家檢疫，同樣也有7天的自主健康管理，但細部規劃要這週才會確定，屆時會再跟大家說明。
莊人祥也說，放寬的前提是，需要完整接種2劑的新冠疫苗並且滿14天，廠牌則依照WHO緊急使用清單為主，以及我國授權認證的BNT疫苗、AZ疫苗和莫德納與高端疫苗，其中也包含中國科興疫苗與國藥疫苗。
另在防疫旅館量能部分，莊人祥則表示，10+4會增加至少1萬人，7+7預計也還能增加兩輪，會盡量增加，這方面都還在討論未定案，會再請觀光局多跟防疫旅館做協調。（編輯：林莞茜）
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