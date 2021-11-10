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箝制岸田親中政權！日媒：傳安倍晉三計畫最快2022年訪台

▲日本前首相安倍晉三一向挺台，現在傳出計畫明年訪台。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本前首相安倍晉三一向挺台，現在傳出計畫明年訪台。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-11-10 15:40:23｜2021-11-10 15:44:18

日本首相岸田文雄即將展開第二任期，有消息指出，岸田文雄擬用親中派議員林芳正任日本外務大臣，引起各界質疑岸田內閣是否會「與中國走太近」。有日媒指出，日本前首相安倍晉三將計畫來台訪問，目前行程正在調整中。報導表示，此舉被外界視為要箝制與中國關係密切的岸田文雄以及林芳正。

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安倍一向被視為友台勢力，先前他接受《產經新聞》採訪時，曾表示「若情況允許，希望能來台灣祭拜李登輝總統」。雖然安倍缺席駐日經濟代表處舉辦的國慶活動，但他的母親安倍洋子也有代為出席。

日本《每日新潮》報導指出，安倍正在計劃訪台，且很有可能明年就成行。這趟訪台計畫被視為要箝制立場較為親中的岸田文雄以及林芳正。兩人屬於自民黨內中間偏右派系的「宏池會」，且林芳正是「日中友好議員聯盟」會長。報導表示，雖然林芳正曾經批判新疆議題，但是在對中議題上，仍與安倍晉三以及安倍胞弟、日本防衛大臣岸信夫水火不容。

報導提到，除了要箝制岸田政權對中態度，安倍計畫訪台另一方面也與林芳正之間的「嫌隙」有關。報導提到，安倍先前對林芳正有著很高的評價，在擔任首相期間，也任用林芳正為農林水產大臣以及文科大臣，但雙方家族勢力在地方上明爭暗鬥，兩人恩怨由來已久，更有說法稱林芳正擔任安倍內閣是火中取栗。

安倍於先前因身體狀況不佳，提早結束首相任期，但近來動作頻頻，更有著「強勢回歸」的態勢。不但先擔任了任跨黨派的親台聯盟「日華議員懇談會」的顧問，先前傳出，安倍有望擔任自民黨內最大派系「清和政策研究會」（細田派）下一任總會長，12月初更會以特使身份被派往馬來西亞。

報導分析認為，林芳正這次被任命為外務大臣，被視為是岸田認可的有力接班人之一。在宏池會掌握政權的情況下，安倍恐怕會難以發揮影響力，並且遭到冷落。因此安倍認為必須走到幕前，提高存在感，並保持向心力，避免勢力減弱。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲日媒分析指出，安倍晉三（中）計畫訪台以及近期頻頻動作，是為了牽制岸田文雄（左）以及林芳正（右）。（圖／美聯社／達志影像）

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