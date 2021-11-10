T1／聯盟首季即將開打　媒體票選最看好台啤英熊奪冠

台灣運彩xT1聯盟官辦熱身賽「高雄海港熱身賽」即將在本週六、日(13、14日)於K-ARENA高雄巨蛋開戰，六都列強早已蓄勢待發，大戰前夕，聯盟舉辦別開生面的季前媒體大調查活動，吸引多達55位媒體工作者參與調查，包括傳統媒體、新興網路媒體，根據調查結果，SBL二連霸強權台啤英熊最被看好奪下聯盟元年總冠軍。
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儘管台啤英熊最被看好奪冠，但年度MVP之爭卻呈現台啤英熊和高雄全家海神一哥對決的局面，50.9%的媒體工作者看好台啤英熊蔣淯安將獲年度MVP殊榮，高雄全家海神胡瓏貿則以40%得票率緊追其後。
蔣淯安同時也被媒體看好最有機會在聯盟元年進入180俱樂部，也就是投籃命中率、3分球命中率以及罰球命中率總和達180，凸顯蔣淯安進攻的穩定性深受媒體肯定。
至於胡瓏貿，不僅是年度MVP的熱門人選，他還是媒體公認的聯盟最強垃圾話高手，得票率高達50.9%，經過旅美、旅中的征戰洗禮，胡瓏貿不只練就出打死不退的硬漢球風，連耍嘴皮子的功力也不斷升級，連垃圾話都是三聲道，國、台、英全都難不倒他。
台啤英熊總經理哈孝遠雖在台灣運彩xT1聯盟開賽記者會點名周資華：「希望他能安安穩穩打完一整季，不要被驅逐出場。」但顯然媒體還是不看好，身為台灣籃壇著名的火爆浪子，周資華獲得72.7%的選票，媒體一致認為他將是第1個被趕出場的本土球員。
台灣運彩xT1聯盟媒體大調查結果開箱
球員篇
誰是聯盟最強新秀？
新北中信特攻 阿巴西－56.4%
新北中信特攻 謝亞軒－32.7%
高雄全家海神 蘇文儒－5.5%
台中太陽 楊承翰－1.8%
台中太陽 尤楚翔－1.8%
新北中信特攻 林秉聖－1.8%(不符新秀身份認定)
誰最有機會進入單季180俱樂部？
台啤英熊 蔣淯安－41.8%
高雄全家海神 于煥亞－14.5%
高雄全家海神 胡瓏貿－14.5%
新北中信特攻 謝亞軒－7.3%
無－7.3%
台啤英熊 李啟瑋－5.5%
台中太陽 蘇奕晉－3.6%
新北中信特攻 林秉聖－3.6%
桃園雲豹 吳季穎－1.8%
誰是聯盟垃圾話高手？
高雄全家海神 胡瓏貿－50.9%
台啤英熊 周伯勳－18.2%
新北中信特攻 李學林－16.4%
台啤英熊 周資華－7.3%
台中太陽 陳靖寰－5.5%
桃園雲豹 鄭瑋－1.8%
誰會是聯盟第1個被趕出場的本土球員？
台啤英熊 周資華－72.7%
高雄全家海神 胡瓏貿－16.4%
台中太陽 陳靖寰－7.3%
台啤英熊 周伯勳－1.8%
不確定－1.8%
誰是年度MVP大熱門？
台啤英熊 蔣淯安－50.9%
高雄全家海神 胡瓏貿－40%
新北中信特攻 阿巴西－3.6%
台中太陽 蘇奕晉－3.6%
臺南台鋼獵鷹 高國強－1.8%
球隊篇
哪支球隊會是聯盟火力最旺的飆分部隊？
台啤英熊－72.7%
新北中信特攻－18.2%
高雄全家海神－7.3%
臺南台鋼獵鷹－1.8%
哪支球隊會是聯盟最難纏的防守部隊？
高雄全家海神－47.3%
台啤英熊－29.1%
新北中信特攻－10.9%
台中太陽－7.3%
桃園雲豹－5.5%
哪支球隊的主場最值得期待？
高雄全家海神－61.8%
新北中信特攻－23.6%
台啤英熊－7.3%
桃園雲豹－3.6%
台中太陽－1.8%
臺南台鋼獵鷹－1.8%
哪支球隊最可能成為爐主？
臺南台鋼獵鷹－74.5%
桃園雲豹－20%
台中太陽－1.8%
台啤英熊－1.8%
高雄全家海神－1.8%
哪支球隊最可能奪下總冠軍？
台啤英熊－69.1%
新北中信特攻－14.5%
高雄全家海神－14.5%
臺南台鋼獵鷹－1.8%