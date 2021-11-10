COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

T1／聯盟首季即將開打　媒體票選最看好台啤英熊奪冠

▲T1聯盟即將開打。（圖／T1提供）
▲T1聯盟即將開打。（圖／T1提供）

記者黃建霖/綜合報導

2021-11-10 15:39:18

台灣運彩xT1聯盟官辦熱身賽「高雄海港熱身賽」即將在本週六、日(13、14日)於K-ARENA高雄巨蛋開戰，六都列強早已蓄勢待發，大戰前夕，聯盟舉辦別開生面的季前媒體大調查活動，吸引多達55位媒體工作者參與調查，包括傳統媒體、新興網路媒體，根據調查結果，SBL二連霸強權台啤英熊最被看好奪下聯盟元年總冠軍。

我是廣告 請繼續往下閱讀
調查結果發現，高達69.1%的媒體工作者看好台啤英熊奪冠，台啤英熊頂著SBL二連霸光環今年強勢進軍台灣運彩xT1聯盟，憑藉著堅強的本土戰力與絕佳的團隊默契，再度晉升奪冠最大熱門，兩支新興勁旅新北中信特攻與高雄全家海神則各以14.5%的得票率並列第2。台啤英熊因陣中擁有眾多得分好手，也被媒體工作者視為聯盟火力最旺的飆分部隊。得票率高達72.7%。

儘管台啤英熊最被看好奪冠，但年度MVP之爭卻呈現台啤英熊和高雄全家海神一哥對決的局面，50.9%的媒體工作者看好台啤英熊蔣淯安將獲年度MVP殊榮，高雄全家海神胡瓏貿則以40%得票率緊追其後。

蔣淯安同時也被媒體看好最有機會在聯盟元年進入180俱樂部，也就是投籃命中率、3分球命中率以及罰球命中率總和達180，凸顯蔣淯安進攻的穩定性深受媒體肯定。

至於胡瓏貿，不僅是年度MVP的熱門人選，他還是媒體公認的聯盟最強垃圾話高手，得票率高達50.9%，經過旅美、旅中的征戰洗禮，胡瓏貿不只練就出打死不退的硬漢球風，連耍嘴皮子的功力也不斷升級，連垃圾話都是三聲道，國、台、英全都難不倒他。

台啤英熊總經理哈孝遠雖在台灣運彩xT1聯盟開賽記者會點名周資華：「希望他能安安穩穩打完一整季，不要被驅逐出場。」但顯然媒體還是不看好，身為台灣籃壇著名的火爆浪子，周資華獲得72.7%的選票，媒體一致認為他將是第1個被趕出場的本土球員。


台灣運彩xT1聯盟媒體大調查結果開箱


球員篇

誰是聯盟最強新秀？

新北中信特攻  阿巴西－56.4%

新北中信特攻  謝亞軒－32.7%

高雄全家海神  蘇文儒－5.5%

台中太陽  楊承翰－1.8%

台中太陽  尤楚翔－1.8%

新北中信特攻  林秉聖－1.8%(不符新秀身份認定)


誰最有機會進入單季180俱樂部？

台啤英熊  蔣淯安－41.8%

高雄全家海神  于煥亞－14.5%

高雄全家海神  胡瓏貿－14.5%

新北中信特攻  謝亞軒－7.3%

無－7.3%

台啤英熊  李啟瑋－5.5%

台中太陽  蘇奕晉－3.6%

新北中信特攻  林秉聖－3.6%

桃園雲豹  吳季穎－1.8%


誰是聯盟垃圾話高手？

高雄全家海神  胡瓏貿－50.9%

台啤英熊  周伯勳－18.2%

新北中信特攻  李學林－16.4%

台啤英熊  周資華－7.3%

台中太陽  陳靖寰－5.5%

桃園雲豹  鄭瑋－1.8%


誰會是聯盟第1個被趕出場的本土球員？

台啤英熊  周資華－72.7%

高雄全家海神  胡瓏貿－16.4%

台中太陽  陳靖寰－7.3%

台啤英熊  周伯勳－1.8%

不確定－1.8%


誰是年度MVP大熱門？

台啤英熊  蔣淯安－50.9%

高雄全家海神  胡瓏貿－40%

新北中信特攻  阿巴西－3.6%

台中太陽  蘇奕晉－3.6%

臺南台鋼獵鷹  高國強－1.8%


球隊篇

哪支球隊會是聯盟火力最旺的飆分部隊？

台啤英熊－72.7%

新北中信特攻－18.2%

高雄全家海神－7.3%

臺南台鋼獵鷹－1.8%


哪支球隊會是聯盟最難纏的防守部隊？

高雄全家海神－47.3%

台啤英熊－29.1%

新北中信特攻－10.9%

台中太陽－7.3%

桃園雲豹－5.5%


哪支球隊的主場最值得期待？

高雄全家海神－61.8%

新北中信特攻－23.6%

台啤英熊－7.3%

桃園雲豹－3.6%

台中太陽－1.8%

臺南台鋼獵鷹－1.8%


哪支球隊最可能成為爐主？

臺南台鋼獵鷹－74.5%

桃園雲豹－20%

台中太陽－1.8%

台啤英熊－1.8%

高雄全家海神－1.8%


哪支球隊最可能奪下總冠軍？

台啤英熊－69.1%

新北中信特攻－14.5%

高雄全家海神－14.5%

臺南台鋼獵鷹－1.8%

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
2020年則以5073票些微差距敗給基進黨陳柏惟的顏寬恒，在陳柏惟被罷免之後，選擇再批戰袍代表國民黨出來參選，請問您支持他出來再戰嗎？

2020年則以5073票些微差距敗給基進黨陳柏惟的顏寬恒，在陳柏惟被罷免之後，選擇再批戰袍代表國民黨出來參選，請問您支持他出來再戰嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀