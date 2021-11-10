不只水電！法人看台積電高雄設廠　環評、徵才恐遇瓶頸

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對於台積電高雄設廠，台新投顧認為水電、人才仍是關鍵議題，其中在水電部分，設備業者認為高屏溪伏流水供應量大，水源供給應不是問題，然通過環評難度不低，再加上高壓電專線將經過住宅區，可能引起居民反彈。
至於人才部分，由於台積電南科徵才已遠至屏東，高雄廠徵才也可能成為瓶頸，而周圍廠商還有日月光、NXPI、國巨、界霖、長科、易華電、華泰、興勤等。
不過，在基本面部分，台積電報價上揚，有助舒緩晶片長短料困境。據媒體報導台積電2021年8月24日已向多家IC客戶告知，先進製程調漲3-10%，成熟製程調漲15-20%（以12/16nm區分），漲價效益最快從4Q21開始反映，有利整體ASP向上，並維持長期目標之毛利率50%。此外，與晶圓代工同業聯電、世界先進、力積電相比，台積電先前價格調整幅度較小，部分製程報價甚至已低於同業。台新投顧認為這次漲價，有助台積電確認客戶真實需求，以有效分配產能，舒緩晶片供應「長短料」困境。
至於IC設計公司未來能否充份轉嫁仍待觀察，台新投顧指出，2020年下半年開始，IC設計業者由於需求暢旺，且晶圓代工報價上漲，多可對下游客戶超額轉嫁成本。惟在居家工作需求降溫下，各IC設計業者未來能否充份轉嫁成本予客戶仍待觀察。
有關台積電的營運狀況，台新投顧分析台積電今年第3季營收4146.7億元為歷史新高，季增11.4%，年增16.3%，位於財測區間上緣，主要由智慧型
手機、HPC、IoT及車用電子等4大應用平台營收成長帶動，7nm以下營收比重達52%。此外，台積電看好5G及HPC等先進製程需求，宣布調漲2022年晶圓代工價格，先進製程調漲3-10%，成熟製程調漲15-20%（以12/16nm區分），漲價效益最快從4Q21開始反映，有利整體ASP向上，並維持長期目標之毛利率50%。