《天堂M》大移民、台版獨家「秋季狩獵派對」同步開放
遊戲橘子代理韓廠NCSOFT開發的跨世代手遊《天堂M》今(10)日宣布，推出台版獨家回饋活動【秋季狩獵派對】，玩家可於指定副本蒐集「天堂幣」兌換虛擬獎勵或實體獎勵，零用金總獎金額高達2千萬、GASH藍鑽包高達100萬。還有「英雄製作秘笈(活動)」、「[神秘變身卡]稀有(活動)」、「[神秘魔法娃娃卡]稀有(活動)」等虛寶，供玩家兌換。此外，【大移民活動】及【祝福的憑證活動】也將於11月10日至11月24日同步開放。
生活消費中心/綜合報導
2021-11-10 15:48:14
《天堂M》將於11月10日至12月9日，推出台版獨家回饋活動【秋季狩獵派對】玩家可於遊戲多種副本，如：伊娃王國地監、伊娃王國、龍之谷地監、烈焰地監、傲慢之塔，進行狩獵，依據玩家於副本擊殺的怪獸數量，可獲得不同數量的「天堂幣」，副本難度越高，「天堂幣」掉落量也會隨之提升。【秋季狩獵派對】活動網頁將根據玩家從開服至2021年10月8日期間的活躍度指標，給予Lv.1至Lv.10「打幣等級」，可加成玩家所獲得的「天堂幣」數量，蒐集「天堂幣」可於網頁中兌換實體獎勵或虛寶獎勵，總獎金高達2千萬、敬請把握！詳情活動玩法及注意事項，請依官方公告說明為準。
1. 零用金50,000元，共20名
2. 零用金99元，共190,000名
3. 有閑購物優惠券(滿2千折1千)，共1,000名
4. 有閑購物優惠券(滿3千折2千)，共500名
5. 抽獎券，有機會獲得零用金200,000元，共5名、GASH藍鑽包100,000元，共10名
1. 英雄製作秘笈(活動)
2. [神秘變身卡]稀有(活動)
3. [神秘魔法娃娃卡]稀有(活動)
4. 高級變身抽卡包(活動)
5. 高級變身抽卡小包(活動)
11月10日至11月24日同步開放【大移民活動】及【祝福的憑證活動】，【大移民活動】開放Lv.60(含)以上角色進行伺服器轉移，本次移民將分為A、Ｂ、Ｃ、D四組，將不可跨組別移民，角色身上持有的「刻印裝備」、「道具」皆可全數移轉、非刻印裝備則有轉移數量限制。
【祝福的憑證活動】活動期間可於「拋棄之地」及「夢幻之島」副本內擊殺怪物，有機率獲得掉落道具「祝福的憑證(活動)」，可透過「祝福的憑證(活動)」於既有伺服器兌換「祝福聖水」，並於「重生伺服器」兌換「名譽金幣」。此外，Lv.60以上玩家可接取任務「祝福的憑證」，於指定特殊副本擊殺500隻怪物，獲得「祝福的憑證(活動)」獎勵來兌換更多道具。