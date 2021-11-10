民進黨本週日開全代會　將凸顯「穩健執政、台灣有力」

民進黨將在本周日（14）於台北國際會議中心召開全代會。據了解，今年全代會以「穩健執政 台灣有力」為主軸，兼任民進黨主席的總統蔡英文也會以此為談話基調，並在會中授旗給台中市第二選區立委補選候選人林靜儀；而行政院長蘇貞昌也會登台，針對施政成果進行報告；另外，除了擴大邀請各縣市執評委、縣市議員、多位全國性社團理事長與會外，台灣基進黨主席陳奕齊、前立委陳柏惟、無黨籍立委林昶佐也會到場觀禮，象徵民進黨會持續跟友黨合作，穩健執政，共同努力壯大台灣。





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