民進黨本週日開全代會　將凸顯「穩健執政、台灣有力」

民進黨將在本周日（14）於台北國際會議中心召開全代會。據了解，今年全代會以「穩健執政 台灣有力」為主軸，兼任民進黨主席的總統蔡英文也會以此為談話基調，並在會中授旗給台中市第二選區立委補選候選人林靜儀；而行政院長蘇貞昌也會登台，針對施政成果進行報告；另外，除了擴大邀請各縣市執評委、縣市議員、多位全國性社團理事長與會外，台灣基進黨主席陳奕齊、前立委陳柏惟、無黨籍立委林昶佐也會到場觀禮，象徵民進黨會持續跟友黨合作，穩健執政，共同努力壯大台灣。
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台灣有力部分，該民進黨人士表示，現在我國在國際上講話更有力了，美中貿易戰之下，台灣供應鏈更有力，像台積電要投資高雄，在南台灣討論熱烈，民眾都很關心。這也證明，在民進黨執政這幾年，台灣是更穩健也更有力的。
該人士也說，由於今年是民進黨35周年，除了黨代表、黨公職外，黨中央擴大邀請各縣市執評委與縣市議員與會，也希望強調對社會力量的重視，同時邀請了全國性社團理事長們出席，代表民進黨會持續跟社會各界站在一起，以決心、能力讓台灣穩健。
該人士也說，講到穩健執政，蘇貞昌絕對也是重要的角色，所以他也會登台進行成果報告，跟全國黨代表做說明；另外民進黨也計畫邀請台灣基進黨主席陳奕齊、前立委陳柏惟、無黨籍立委林昶佐等友黨人士參加開幕式觀禮，強調民進黨會持續跟友黨合作，共同努力守護台灣。
該人士也提到，現在除了公投以外，台中市第二選區立委將補選，全代會中將規畫安排大家一起替候選人林靜儀及夥伴陳柏惟一起加油，蔡英文也會授旗給林靜儀。