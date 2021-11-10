COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

《天堂M》整合資源、創新行銷　改版回饋活動不斷

▲今年寒假期間，2021橘子嘉年華在三創生活舉辦實體展區，《天堂M》現場Coser雲集。（圖／遊戲橘子提供）
▲今年寒假期間，2021橘子嘉年華在三創生活舉辦實體展區，《天堂M》現場Coser雲集。（圖／遊戲橘子提供）

財經中心/綜合報導

2021-11-10 18:00:00

一款成功的遊戲想要歷久不衰、屹立不搖，除了推陳出新的新玩法之外，創立新角色、技能優化、定期改版都是成功關鍵，若是再配合行銷活動甚至結合其他公司資源，加深在地化連結，更能增加消費者的黏著度與品牌忠誠度，持續締造亮眼成績。

我是廣告 請繼續往下閱讀
由橘子集團代理的手遊《天堂M》就成功結合集團資源，透過改版回饋、旗幟戰菁英賽等活動，屢屢締造佳績。像是今年9月的死神改版簽到任務，也與beanfun!攜手祭出「自己的獎勵自己選」活動，《天堂M 騎士道》時也與beanfun!聯名，推出「騎士寶箱」、「冰友盃賽事」等活動，還端出總金額2000萬元零用金，要回饋給玩家。

除了改版活動之外，橘子嘉年華也是重頭戲。今年寒假2021橘子嘉年華特別集結旗下十大端遊與手遊一起祭出豐富回饋，《天堂M》的旗幟戰菁英賽第二季決賽也線上線下同步開戰，不僅隨機派發高級變身抽卡包等，透過beanfun!遊戲簽到，還免費送出萬份虛寶。

暑期版橘子嘉年華也以beanfun!整合用戶娛樂體驗，《天堂M》在嘉年華期間除了旗幟戰菁英賽第四季之外，還推出「怪物的叛亂」及「妖魔再次入侵」 兩大活動，一次次都掀起玩家熱血，成功召喚老玩家回鍋。

▲橘子嘉年華暑期版《天堂M》趁勢推出「旗幟戰菁英賽第四季」，吸引熱血玩家參與。（圖／遊戲橘子提供）
▲橘子嘉年華暑期版《天堂M》趁勢推出「旗幟戰菁英賽第四季」，吸引熱血玩家參與。（圖／遊戲橘子提供）
至於11月3日甫釋出的大改版，《天堂M》推出大轉職活動、轉職特典活動、職業技能優化、帳號歷程獎勵 、限時副本輝煌的戰場，可將11種職業將同步進行技能優化 。而配合此次大改版，《天堂M》也再次結合集團資源，與beanfun!、有閑、GASH樂點攜手舉辦回饋活動，11月10日下午2點30分 起至12月9日期間，玩家於遊戲內伊娃王國地監 /伊娃王國/龍之谷地監/烈焰地監/傲慢之塔多個副本進行狩獵，根據玩家擊殺的怪物，可於活動網頁中獲得「天堂幣」。

「天堂幣」掉落的效率 會依據副本難度、上市後玩家的活躍度而有不同， 玩家獲得「天堂幣」後，可兌換各種虛寶及合作廠商的獎項 ，包含beanfun!祭出總計2100萬的零用金，要讓玩家領到手軟、電商平台有閑也端出200萬的折價券 ，有滿2千折1千與滿3千折2千的回饋，至於GASH也提供總計100萬的藍鑽包 ，要玩家抽籤抽到手軟，帶來全新體驗。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
2020年則以5073票些微差距敗給基進黨陳柏惟的顏寬恒，在陳柏惟被罷免之後，選擇再批戰袍代表國民黨出來參選，請問您支持他出來再戰嗎？

2020年則以5073票些微差距敗給基進黨陳柏惟的顏寬恒，在陳柏惟被罷免之後，選擇再批戰袍代表國民黨出來參選，請問您支持他出來再戰嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀