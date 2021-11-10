《天堂M》整合資源、創新行銷　改版回饋活動不斷

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除了改版活動之外，橘子嘉年華也是重頭戲。今年寒假2021橘子嘉年華特別集結旗下十大端遊與手遊一起祭出豐富回饋，《天堂M》的旗幟戰菁英賽第二季決賽也線上線下同步開戰，不僅隨機派發高級變身抽卡包等，透過beanfun!遊戲簽到，還免費送出萬份虛寶。
暑期版橘子嘉年華也以beanfun!整合用戶娛樂體驗，《天堂M》在嘉年華期間除了旗幟戰菁英賽第四季之外，還推出「怪物的叛亂」及「妖魔再次入侵」 兩大活動，一次次都掀起玩家熱血，成功召喚老玩家回鍋。
至於11月3日甫釋出的大改版，《天堂M》推出大轉職活動、轉職特典活動、職業技能優化、帳號歷程獎勵 、限時副本輝煌的戰場，可將11種職業將同步進行技能優化 。而配合此次大改版，《天堂M》也再次結合集團資源，與beanfun!、有閑、GASH樂點攜手舉辦回饋活動，11月10日下午2點30分 起至12月9日期間，玩家於遊戲內伊娃王國地監 /伊娃王國/龍之谷地監/烈焰地監/傲慢之塔多個副本進行狩獵，根據玩家擊殺的怪物，可於活動網頁中獲得「天堂幣」。
「天堂幣」掉落的效率 會依據副本難度、上市後玩家的活躍度而有不同， 玩家獲得「天堂幣」後，可兌換各種虛寶及合作廠商的獎項 ，包含beanfun!祭出總計2100萬的零用金，要讓玩家領到手軟、電商平台有閑也端出200萬的折價券 ，有滿2千折1千與滿3千折2千的回饋，至於GASH也提供總計100萬的藍鑽包 ，要玩家抽籤抽到手軟，帶來全新體驗。