名家論壇》黎榮章／大數據分析藻礁公投　通過仍有變數

我是廣告 請繼續往下閱讀
但民進黨內對藻礁公投並非完全悲觀，若從網路聲量來看，似乎也能印證這樣的觀點。透過QuickseeK快析輿情資料庫數據觀察，今年以來，民進黨在此題的聲量有7.2萬則，大於國民黨的5.1萬則。因國民黨非藻礁公投發起方，只能站在聲援環團立場，不敢掠人之美、奪人鋒頭，相較之下，聲量自然低於全力溝通、捍衛執政政策的民進黨。
而網路好感度（P/N值）部分，原以為民進黨因觸及環境議題的敏感神經，容易引來罵聲而導致好感度較差，然而實則不然，兩黨在公投這題的好感度皆為0.11，究其原因，可歸因於國民黨近期的論述劍指蔡英文，將環保議題激化為政黨對立，引來民進黨猛烈回擊，陷入泥巴戰，因此整體而言藍綠兩黨的好感度已經互不相讓。
若觀察藍綠雙方的論述內容，可看出藍營在藻礁議題上的論述變化，初期時的操作頗為細膩，除聲援公投領銜人潘忠政外，還高喊「搶救藻礁不分藍綠」，維持中性色彩，聲量佔了所有論述內容的43%，然而近期討論激化，各公投議題都已轉變成攻擊民進黨、蔡英文，包括「民進黨用缺電恐嚇人民」、「民進黨對環團沒誠意」、質疑「蔡英文說過藻礁永存」、「蔡英文能源支票會跳票」等，聲量加總起來已超越五成。
而綠營的論述主軸，其一是說服選民相信產業需要穩定供電，以及必須改善南電北送問題（兩者相加共44.8%），以增加蓋三接的正當性；其二是打國民黨「把公投當鬥爭工具」、「挺藻礁是為了護核四」（兩者相加共38.7%），激起支持者同仇敵愾的熱情，兩大論述主軸，在配合近期大力動員宣講行程下，聲勢有所提升。
而若從綠、藍營的黨公職與側翼粉專來看，也可發現藻礁議題在兩陣營內部年初至今的熱度消長。今年2月藻礁公投連署告急，催出許多關心公共議題的意見領袖為藻礁發聲，當時有70多個民團共同呼籲連署，國民黨搭上該波熱度，趁民進黨疲於奔命四處溝通時，炒熱相關話題，以3、4月的數據來看，藍營因討論藻礁所創造的粉絲互動數是綠營的1.6倍。
不過隨著民進黨在5月推出折衷版的「三接再外推方案」，民團內部意見也出現分歧，部分連署團體肯定再外推方案與民進黨溝通誠意，退出公投連署，僅剩部分團體與公投領銜人潘忠政一齊送件。而再外推方案公佈幾日後，本土疫情隨即爆發，藍綠粉專對藻礁議題的討論也隨即冷卻，直到9月解封再度復燃，此時聲勢已經跟年初大有不同。綠營因年初已做好拆彈、溝通工作，為論述奠下基礎，近期配合黨中央宣傳策略，獲粉絲大量的互動回饋，10月互動數高於國民黨3倍，國民黨年初的好聲勢已經不再。
隨著公投時程逼近，藍綠雙方各自開始全力動員基層，社會討論的氣氛已愈來愈趨近政黨對抗，個別公投題目的細節討論不再成為焦點，藍營對於藻礁案所拋出的論述已和年初不同，取而代之的是靠政黨對抗的方式進行最後關頭的「催票」，這固然可以帶動各自陣營的士氣，但藻礁這種涉及環境生態與經濟發展的複雜問題，政治色彩過於鮮明恐會影響環團及年輕族群的投票意向，這點從10月起藻礁聲量藍消綠長亦能看出端倪，因此藻礁公投過不過，最終的投票結果似乎還存在變數。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com