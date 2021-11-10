公投說明會屢爆場　綠：民眾認國民黨丟豬內臟「很夭壽」

民進黨今（10）日召開中常會。據轉述，會中常委們對公投討論熱烈，大家普遍認為，已舉辦的說明會，熱烈的程度超過原先預期，也有常委建議黨中央除了紙本文宣外，還要推出「公投小物」，讓民眾有更深刻的印象；而兼任黨主席的總統蔡英文也已安排錄音時程，將「獻聲」全國各地宣傳車，宣揚民進黨對公投4個不同意的立場。





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