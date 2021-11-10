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公投說明會屢爆場　綠：民眾認國民黨丟豬內臟「很夭壽」

▲國民黨日前為反對萊豬，在議場丟豬內臟，引發論戰。（圖／NOWnews影像中心）
▲國民黨日前為反對萊豬，在議場丟豬內臟，引發論戰。（圖／NOWnews影像中心）

記者黃宣尹／台北報導

2021-11-10 16:24:17

民進黨今（10）日召開中常會。據轉述，會中常委們對公投討論熱烈，大家普遍認為，已舉辦的說明會，熱烈的程度超過原先預期，也有常委建議黨中央除了紙本文宣外，還要推出「公投小物」，讓民眾有更深刻的印象；而兼任黨主席的總統蔡英文也已安排錄音時程，將「獻聲」全國各地宣傳車，宣揚民進黨對公投4個不同意的立場。

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民進黨今日召開中常會，會中針對公投多所討論，發言氣氛熱絡。民進黨人士轉述，公投說明會舉辦以來，場場人數多比預期更多，像嘉義縣的立委蔡易餘就預計在每個鄉鎮都加辦、新北市的立委吳秉叡則計畫把選區新莊細分成八區去辦，「大家都說一場不夠，基層都希望多辦多講，像上周在新竹的場，自主開車來的人很多，人數都比預期的多」。 

該人士分析，日前因為疫情關係，大家沒有太多時間討論公投相關議題，現在稍微舒緩，再加上陳柏惟罷免案後隨時勢演變，公投日子也快到了，大家都開始關心公投議題。而雖然民進黨的口號是「4個不同意 台灣更有力」，但基層其實更常講的是「不能讓國民黨再亂下去」，國民黨在國會丟豬內臟的事情影響深遠，很多人都說「很夭壽，吃的東西怎麼隨便丟」。

該人士也說，疫情讓大家都辛苦，但還是希望社會是穩健前進、維持安定性的，相信蔡政府沒有背離這個方向，且當在野黨作為超過理性監督，社會會有反作用力，公投都是「對事」，但國民黨弄成「對人」，民眾會覺得是政治鬥爭。

另名與會者說，今日中常會有談及黨內針對公投所做的民調，與外界所做的有所差異，民眾已慢慢了解各項議題的脈絡，相信會做出理性選擇。

另據了解，今日會中也有中常委建議，除了紙本文宣外，黨中央應製作「公投小物」，讓支持者可以留在身邊，而非可能看了就丟，已加深對公投的印象；而蔡英文也已排定錄音時程，不久後其語音宣講就會在全國大街小巷的宣傳車上出現。

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