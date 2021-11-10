T1／桃園雲豹正式成軍　首曝光球衣和主場設計

T1 League桃園雲豹今(10)日舉行桃園市政府冠名暨成立記者會，桃園市長鄭文燦、雲豹執行長張建偉、總經理蘇翊傑等人率全本土陣容首度亮相，並喊出「Make a difference」口號作為球隊經營理念，宣告正式成軍。
記者鍾東穎/桃園報導
2021-11-10 16:58:48
桃園雲豹想打造精準、迅速之球風，球員出身的蘇翊傑談及過往在籃壇闖蕩10多年，現在首度擔任球隊總經理，會帶著過往經驗經營球隊，也認為職業運動應結合娛樂及專業，將創意融入球隊文化，就像創意總監找來小春一樣，盼打創出不同的可能性也就是「Make a difference」。
張建偉表示雲豹自8月4日成立，成軍雖短且急促，但更加努力打造一支職業球隊，成立之初即拜會桃園市府，盼合作聯手能帶動桃園籃球運動發展，建立屬地主義，也透過市府積極尋覓球場，招攬遺珠球員，打造全新樣貌。
雲豹也在今天正式公開主場中原大學球場設計及2021-22賽季主客場球衣，球衣以球隊主色灰色為基底，創意總監小春Kenzy表示，「主場淺灰呈現出銀灰色質感，客場深色則展現出深沉帥氣的質感，領口及袖口搭配亮紫色收邊，細節上加入黃色閃電元素，象徵桃園雲豹如雷電的勁爆力量。」
隊長鄭瑋要大家拭目以待球隊行銷和企劃，「從創意總監找到春哥就知道，他們很認真在做，但一切都還在規劃中，他們還沒有真正發力，公布出來，請大家拭目以待。」