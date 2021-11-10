小煜傷癒回鍋《全明星》　最想打破曹佑寧紀錄

甫獲金鐘獎肯定的競賽類綜藝節目《全明星運動會》，第三季眾所期待，參賽成員今（10）日在台北田徑場展開錄製，豪華陣容亮眼，最受矚目的莫過於第一季因傷退賽的小煜（楊奇煜），此次傷後回歸，還跟昔日團體「棒棒堂」的好兄弟王子（邱勝翊）同台競技，粉絲相當期待，他卻搞笑說不想跟王子同隊，「前幾年同一隊過，但是結果不是太好，開玩笑啦，我覺得在不同隊比較有花火，我們比較熟，我可以嗆他，他可以嗆我，可以緩和比較有火藥味的氣氛」。





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▲楊奇煜 （右）錄製《全明星運動會》前腳趾受傷，所幸傷勢不大。 (圖／記者林調遜攝影)

小煜在《全明星》第一季表現不錯，可惜籃球比賽時膝蓋不慎受傷，導致前十字韌帶和左邊韌帶斷裂，最終忍痛退賽，後來入院動刀，光了幾十萬元復建，在主辦單位力邀之下重返賽場，結果還沒上賽場，就傳出腳趾受傷消息。





他透露，製作團隊叮嚀成員上場前一天不要運動，所以他到運動中心泡三溫暖，想讓肌肉放鬆一下，結果才把東西放到泳池旁，腳趾就踢到石階瞬間噴血，緊急找救生員求救，3、4個人熱心幫忙包紮，還問他「你不是要去錄影了」，當場被認出來超尷尬，還好傷勢不嚴重，他盼趕快回歸賽場，最想打破曹祐寧的壘球擲遠紀錄70公尺，老婆則貼心叮嚀他要安全回家。





王子則透露自己在家地位低落，因為弟弟邱宇辰錄製《全明星》時拿到兩座MVP獎座，故意擺在客廳最顯眼的地方，炫耀意味十足，有沒有信心打破弟弟紀錄？他嗆聲說：「我不可能說他體力比我好，球類、田徑是我強項」，不過很怕游泳，擔心踩不到地的感覺，希望游泳項目讓賢給女生發揮。



