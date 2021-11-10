2.6萬噸醫療垃圾全倒海裡！企鵝胃卡口罩、海鳥雙腳受困
新冠疫情影響全球接近2年期間，人們為了防止散播病毒與感染風險，生產了大量醫療廢棄物例如一次性口罩、醫療手套、手術服等等，這些垃圾生產速度遠遠大於各國處理能力，處理不當更容易釀成生態災難，有專家就估計疫情爆發以來，近兩百個國家生產一次性塑料垃圾約有840萬，其中2萬5900噸醫療廢棄物更是直接流入海中。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-11-10 17:55:48
根據《衛報》報導，全球為了因應新冠肺炎的流行，總計193個國家一共產生了840萬噸的塑料垃圾，包含一次性口罩、醫療塑膠手套等等，專家認為因為疫情擴散導致全球對一次性塑料的需求增加，同時也讓許多國家頒布實施的 「禁塑令」被迫拖延或暫緩，明顯加劇了無法處理這些塑料廢棄物的問題。
善待動物組織（PETA）受訪時指出，「口罩無法很快消失於自然環境，當我們丟棄後，這些東西會對環境與一同生活在地球的動物造成傷害」，《衛報》估計有2萬5900噸塑料廢棄物流入海中，而這些廢棄物實實在在地破壞了海洋生態，在巴西有企鵝的屍體被沖上岸後，在胃內發現了N95口罩；邁阿密外海有河豚也因口罩而喪命；馬來西亞有人目睹獼猴咀嚼廢棄口罩斷掉的繩帶；英國海鳥雙腳同樣被口罩繩帶纏住。
專家認為，本世紀末，這些與新冠肺炎相關的塑膠廢棄物沒有沉入海床就會被沖刷回海灘上，尤其是發展中國家海洋生態將受到嚴重衝擊，人們必須採取更妥善的醫療物廢棄管理，否則就算疫情成功控制住，生態破壞卻再也回不去了。