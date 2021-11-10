政論節目標題用「萬華病毒」　NCC：發函改進檢討內控

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三立新聞台今年5月24日政論節目「新台灣加油」談論國內日益嚴峻的疫情，鏡面標題出現「萬華病毒跨縣市流竄」字樣引發爭議，當時NCC收到8件申訴案。
NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，鏡面出現標題「萬華病毒」，讓人誤以為標籤化地區，不過，隔天5月25日三立在同一節目就更正、道歉，加上節目來賓發言都沒有提及萬華病毒，決議發函改進。
不過翁柏宗說，此案屬於鏡面標題內容設計失當，有請業者檢討內控、精進編審作業，避免對特定區域標籤化，也強調要協助來賓做事實查證，呼籲來賓也要保持客觀理性。
NCC指出，另外4個案件包括民視新聞台今年3月15日播出「民視晚間新聞」節目，報導「核四到台中重啟」相關內容未妥善查證，有誤導民眾之虞，考量核四是重大公共政策，報導雖已涵蓋多元觀點，不過未採訪部分當事人，要求發函改進。
此外，東森新聞台今年1月29日「關鍵時刻」節目，討論「周邊國家疫苗接種及採購」內容，以及中視新聞台2月22日播出「中視新聞全球報導」節目，報導「驚爆！採購 BNT 文件曝光 綠名嘴轟：陳時中公然說謊」新聞涉不實案，NCC表示，因為跟疫苗採購相關，而非直接散布疫情或確診者資訊，宜保留一定程度公共討論空間，因此兩案都是發函改進。
NCC表示，三立新聞台5月26日「新台灣加油」節目，來賓指台北市大安區萬利市場有里長在三級警戒時期，兜售旅行團套裝行程，未盡事實查證責任，調查節目來賓是口述誤植萬利市場的地點，因此請業者發函改進。
媒體質疑先前有些節目雖然有事後更正但仍然被開罰，翁柏宗表示，廣播電視節目廣告諮詢會議會針對違法情形、畫面處理、事後滾動報導、有沒有即時更正道歉，最後做出綜合判斷，強調每個案件都是個案，並沒有要求一小時或多久之內要更正就會不開罰或開罰等。
NCC表示，目前有3家新聞頻道訂定新聞談話性節目製播規範，也都有上網公告，包括亞洲衛星電視、壹傳媒與聯利媒體（TVBS）。（編輯：林淑媛）1101110