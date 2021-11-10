新光三越站前週年慶11/18提前開跑　五倍券梭哈變7千

我是廣告 請繼續往下閱讀
除了全館累計滿5000送500電子抵用券，化妝品單筆滿2000送200電子抵用券。大手筆推出首日購買LA MER、法雅客和OSIM指定商品，獨家加贈戴森Dyson V7 Fluffy+ 無線吸塵器。
搶搭實體五倍券第二波領取，新光三越站前店祭出購買指定商品，梭哈五倍券馬上5千變7千優惠；11/22(一)-11/28(日)持五倍券消費滿額回饋還可加碼再抽住宿券。
最特別的是，11/18(四)-11/24(三)首七日限定，只要扣會員點數10點即可兌換1000元電子抵用券，且憑當日不限金額消費，即可把中興米、龜甲萬醬油與雅頓維他命膠囊等民生好禮帶回家。
因應週邊上班族族群，鎖定下班時段的「晚安激省專區」，每日下午5點限量開搶超市熱賣夯品，主婦最愛的橄欖油下殺6折，新東陽肉乾和朱記小籠包都是買一送一，下班順路帶回家。
向來是兵家必爭的保養化妝品，新光三越站前店則是買正送正再加贈，除了下殺29折的LANCOME超未來精華振興加碼組。最吸睛囤貨巨容量必搶的保養品，推薦ESTEE LAUDER特嫩超導全方位修護露巨霸容量組，週年慶首日購買竟還加贈熱賣色號420唇膏；SK-II青春露加大版、契爾氏明星商品金盞花化妝水首度推出正貨組合等。