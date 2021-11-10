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新光三越站前週年慶11/18提前開跑　五倍券梭哈變7千

▲新光三越全台週年慶，站前店壓軸登場，爽爽貓 X 小勞撫獨家卡友禮萌翻。（圖／新光三越站前店提供、記者蕭涵云攝）
▲新光三越全台週年慶，站前店壓軸登場，爽爽貓 X 小勞撫獨家卡友禮萌翻。（圖／新光三越站前店提供、記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

2021-11-10 18:08:32

新光三越站前店為搭配振興五倍券活動，特別將週年慶提前開跑，11/18(四)～12/1(三)，五倍券梭哈5千變7千，首日購買指定商品豪送戴森吸塵器！獨家祭出首七日，卡友會員只要扣點數10點即兌1,000元電子抵用券並加送民生好禮。最受歡迎的萌萌好生活「爽爽貓小老撫」聯名集點送贈品，獨家再亮相掃地機器人，11/22更有超大三米氣偶現身，打卡再送防水貼紙包。

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▲超萌爽爽貓 X 小勞撫卡友禮，引爆話題。（圖／記者蕭涵云攝）
▲超萌爽爽貓 X 小勞撫卡友禮，引爆話題。（圖／記者蕭涵云攝）
搭配全檔期話題快閃店，超人氣貼圖爽爽貓 X 小勞撫的聯名蒐集等於是最後一波，必搶連官網都還沒現蹤的超萌掃地機器人！

除了全館累計滿5000送500電子抵用券，化妝品單筆滿2000送200電子抵用券。大手筆推出首日購買LA MER、法雅客和OSIM指定商品，獨家加贈戴森Dyson V7 Fluffy+ 無線吸塵器。

▲新光三越站前店週年慶搭五倍券優惠多多，連戴森吸塵器也拿來送。（圖／新光三越站前店提供）
▲新光三越站前店週年慶搭五倍券優惠多多，連戴森吸塵器也拿來送。（圖／新光三越站前店提供）
搶搭實體五倍券第二波領取，新光三越站前店祭出購買指定商品，梭哈五倍券馬上5千變7千優惠；11/22(一)-11/28(日)持五倍券消費滿額回饋還可加碼再抽住宿券。

最特別的是，11/18(四)-11/24(三)首七日限定，只要扣會員點數10點即可兌換1000元電子抵用券，且憑當日不限金額消費，即可把中興米、龜甲萬醬油與雅頓維他命膠囊等民生好禮帶回家。

因應週邊上班族族群，鎖定下班時段的「晚安激省專區」，每日下午5點限量開搶超市熱賣夯品，主婦最愛的橄欖油下殺6折，新東陽肉乾和朱記小籠包都是買一送一，下班順路帶回家。

▲雅詩蘭黛、契爾氏通通推出囤貨巨容量必搶的保養品組合。（圖／記者蕭涵云攝）
▲雅詩蘭黛、契爾氏通通推出囤貨巨容量必搶的保養品組合。（圖／記者蕭涵云攝）
向來是兵家必爭的保養化妝品，新光三越站前店則是買正送正再加贈，除了下殺29折的LANCOME超未來精華振興加碼組。最吸睛囤貨巨容量必搶的保養品，推薦ESTEE LAUDER特嫩超導全方位修護露巨霸容量組，週年慶首日購買竟還加贈熱賣色號420唇膏；SK-II青春露加大版、契爾氏明星商品金盞花化妝水首度推出正貨組合等。

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2021-08-13-2021-08-16
2020年則以5073票些微差距敗給基進黨陳柏惟的顏寬恒，在陳柏惟被罷免之後，選擇再批戰袍代表國民黨出來參選，請問您支持他出來再戰嗎？

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