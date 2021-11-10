名家論壇》錢震宇／是公投還是選戰？已經變調的公投戰爭

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說是為了公投，民進黨卯足全力動員，黨中央動用5800萬特別預算，不僅補助每位辦宣講活動的人，甚至補助在戶外懸掛看板、電子看板，「試問這是在幫民眾更加了解公投內容，還是幫民進黨的參選人鋪路造勢」？難怪會讓同樣是以街頭宣講為主的羅智強感嘆，民進黨早已忘了街頭，現在財大勢大，動不動就用錢砸場。
怎麼說民進黨早把公投當選舉場，大家只要看一下在全台各地豎立的看板跟海報，什麼人最醒目、什麼照片放最大、什麼文字最凸顯，是萊豬進口、保護藻礁，還是核四？都不是。字最大、照片最大的是蔡英文、是賴清德、是鄭文燦，另一邊是現任民代以及要參選的人，公投字樣、說明全被縮到最小，看完後大家根本不知道公投是什麼，什麼時候投票，「但都看到參選人」！
被視為2024總統的熱門人選，包括賴清德、鄭文燦等人也是積極宣講，奇怪！平常不見兩人為環保、減碳及食安發聲，怎麼一到了公投宣講就如此義憤填膺，指責國民黨是為反對而反對，是為了民眾，還是為了自己的仕途？殊不知自己在野時曾經對萊牛所發表的言論，早已在網路上傳開。如今換了位置，真的就換了腦袋。
更不用講蔡英文跟蘇貞昌兩位，明擺著利用行政資源在替公投宣講，出席各種場合都在談公投、談萊豬對經貿影響、談核電的問題，他們論述出發點都在指國民黨利用公投要來搗亂政府、阻擋國家進步、破壞台美關係，明明是執政黨，搞得一副跟在野黨一樣，以攻擊代替防守，完全看不出有執政團隊有要負責任的意思。
老實講，公投就是對現任執政者的檢驗，本來就是不信任投票。民進黨要說服人民去贊成現有的政策，不是要人民去反對在野黨的質疑，因為這些都是現在正在實施的政策，而不是還沒實施。民進黨是要提出辯護，不是辯解，更不是批判在野黨為何提出公投；惡質的是，這政府從不檢討自己，也不對過去錯誤的施政致歉，只會不斷地把在野黨塑造成敵人，把人民變成士兵，去攻擊對手。
這場不對稱的公投戰爭，被執政黨以極為誇張的造勢動員及龐大的金額給蓋過，各部會開始下廣告、做文宣、要求首長替公投說話，資源進駐後，開始佔據各大媒體，過去批評國民黨「黨國一體」的民進黨現在真正實現了什麼叫「黨國一體，外加媒體」。
我們聽不到環保團體的訴求跟聲音，以及以核養綠公民團體的想法，更看不到家庭主婦跟外食族拒絕萊豬的意見。這場公投人民從頭到尾都是輸家，因為民進黨把公投當選戰在打，要的只是結果，動員的是仇恨，而不是理性。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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