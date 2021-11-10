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名家論壇》錢震宇／是公投還是選戰？已經變調的公投戰爭

▲年底公投案民進黨力推「四個不同意」，積極展開政治動員。（圖／記者黃宣尹攝，2021.10.30）
▲年底公投案民進黨力推「四個不同意」，積極展開政治動員。（圖／記者黃宣尹攝，2021.10.30）

文/錢震宇

2021-11-10 18:10:38

年底即將進行四項公投。說實在，若沒有公投綁大選，一般民眾除非真正關心政治及環保議題，要說服他們出來投票，其實是不容易。若議題本身無法吸引民眾，只好回到基層政治動員身上，所以當我們看到民進黨在各地掛起大型看板，不僅有蔡英文，還有縣市議員參選人，態勢已經非常清楚，與其說宣傳公投，其實是在拚選舉。

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這場本應以民為主的公投，在民進黨大舉動員黨公職宣傳後，已然變調成選舉戰場，自然難以引起民眾熱情，尤其應該是要聚焦在乾淨能源議題的核四及護藻礁的公民議題，也被民進黨導向是藍營政治人物間的矛盾，可見綠營的戰術就是以政治取代討論，不讓議題發酵。

說是為了公投，民進黨卯足全力動員，黨中央動用5800萬特別預算，不僅補助每位辦宣講活動的人，甚至補助在戶外懸掛看板、電子看板，「試問這是在幫民眾更加了解公投內容，還是幫民進黨的參選人鋪路造勢」？難怪會讓同樣是以街頭宣講為主的羅智強感嘆，民進黨早已忘了街頭，現在財大勢大，動不動就用錢砸場。

怎麼說民進黨早把公投當選舉場，大家只要看一下在全台各地豎立的看板跟海報，什麼人最醒目、什麼照片放最大、什麼文字最凸顯，是萊豬進口、保護藻礁，還是核四？都不是。字最大、照片最大的是蔡英文、是賴清德、是鄭文燦，另一邊是現任民代以及要參選的人，公投字樣、說明全被縮到最小，看完後大家根本不知道公投是什麼，什麼時候投票，「但都看到參選人」！

被視為2024總統的熱門人選，包括賴清德、鄭文燦等人也是積極宣講，奇怪！平常不見兩人為環保、減碳及食安發聲，怎麼一到了公投宣講就如此義憤填膺，指責國民黨是為反對而反對，是為了民眾，還是為了自己的仕途？殊不知自己在野時曾經對萊牛所發表的言論，早已在網路上傳開。如今換了位置，真的就換了腦袋。

更不用講蔡英文跟蘇貞昌兩位，明擺著利用行政資源在替公投宣講，出席各種場合都在談公投、談萊豬對經貿影響、談核電的問題，他們論述出發點都在指國民黨利用公投要來搗亂政府、阻擋國家進步、破壞台美關係，明明是執政黨，搞得一副跟在野黨一樣，以攻擊代替防守，完全看不出有執政團隊有要負責任的意思。

老實講，公投就是對現任執政者的檢驗，本來就是不信任投票。民進黨要說服人民去贊成現有的政策，不是要人民去反對在野黨的質疑，因為這些都是現在正在實施的政策，而不是還沒實施。民進黨是要提出辯護，不是辯解，更不是批判在野黨為何提出公投；惡質的是，這政府從不檢討自己，也不對過去錯誤的施政致歉，只會不斷地把在野黨塑造成敵人，把人民變成士兵，去攻擊對手。

這場不對稱的公投戰爭，被執政黨以極為誇張的造勢動員及龐大的金額給蓋過，各部會開始下廣告、做文宣、要求首長替公投說話，資源進駐後，開始佔據各大媒體，過去批評國民黨「黨國一體」的民進黨現在真正實現了什麼叫「黨國一體，外加媒體」。

我們聽不到環保團體的訴求跟聲音，以及以核養綠公民團體的想法，更看不到家庭主婦跟外食族拒絕萊豬的意見。這場公投人民從頭到尾都是輸家，因為民進黨把公投當選戰在打，要的只是結果，動員的是仇恨，而不是理性。


●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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