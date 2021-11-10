T1／復出再戰！盧捷閔受胞弟鼓勵 余孟耘要阻林秉聖MVP
T1 League桃園雲豹今(10)日正式宣布成軍，12位本土球員首度穿著球衣亮相，盧捷閔透露有受弟弟、SBL新人王盧峻翔鼓勵續戰職籃，而從職場重回球場的余孟耘則放話要擋下昔日隊友、中信特攻林秉聖的「總冠軍賽MVP」目標。
記者鍾東穎/台北報導
2021-11-10 18:33:09
26歲的盧捷閔從學生時代就是備受矚目的後場好手，高中時幫助能仁家商完成HBL2連霸，加入輔大後也拿過UBA季軍，可惜畢業後在SBL裕隆未能打出身價，今年以自由球員身分加盟雲豹，也成為陣中少數有職業經驗的球員。
盧敏捷的弟弟盧峻翔現效力P. LEAGUE+桃園領航猿，盧敏捷認為兩人在同一個城市，有並肩作戰的感覺，也透露在人生道路上抉擇時有和弟弟討論過，「他鼓勵我繼續打球」最終婉拒璞園邀請，加入雲豹。
而從文化大學畢業後一度轉任訓練師的余孟耘，坦言對籃球還懷抱著夢想，和他同期的陳昱瑞已在籃壇發光發熱，這次能加入夢寐以求的職業賽場也感到相當期待，並要努力達成目標，「全勤是必須的，也要爭取先發。」
25歲的余孟耘過去這段日子除了轉任訓練師，也在高中擔任助教，從不同的角度學習籃球，對於細節更講究，也期待和昔日隊友林秉聖同場較勁，更誓言要阻止他拿下「總冠軍賽MVP」。